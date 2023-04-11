Детальний прогноз погоди на 11 квітня по Одесі та Одеській області

В Одесі оголосили штормове попередження: якою буде погода сьогодні
11 квітня 2023 06:30
Штормове море. Фото: Одеса. LIVE
Сьогодні, 11 квітня, на одеситів та мешканців регіону чекає погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують помірний дощ та пориви вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно. Помірний дощ.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 8-10°С, вдень 11-13°С.
- Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 67%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Хмарно. Помірний дощ, вранці та вдень місцями значний.
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
- Температура вночі 5-10°С, вдень 9-14°С.
- На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Прогноз погоди в Україні
У вівторок, 11 квітня, на території України очікується хмарна погода із проясненнями. У південній частині країни, а також у центральних та східних областях прогнозуються дощі. Водночас на решті території опадів не очікується.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.