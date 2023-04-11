Детальний прогноз погоди на 11 квітня по Одесі та Одеській області

Штормове море. Фото: Одеса. LIVE

Сьогодні, 11 квітня, на одеситів та мешканців регіону чекає погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують помірний дощ та пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно. Помірний дощ.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 8-10°С, вдень 11-13°С.

Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.

Вологість повітря — 67%.

Повітря прогріється до +11. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

Хмарно. Помірний дощ, вранці та вдень місцями значний.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°С, вдень 9-14°С.

На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

На території Одеської області переважатиме похмура погода. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 11 квітня, на території України очікується хмарна погода із проясненнями. У південній частині країни, а також у центральних та східних областях прогнозуються дощі. Водночас на решті території опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.