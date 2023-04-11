Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі оголосили штормове попередження: якою буде погода сьогодні arrow

В Одесі оголосили штормове попередження: якою буде погода сьогодні

11 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Детальний прогноз погоди на 11 квітня по Одесі та Одеській області
Штормове море.  Фото: Одеса. LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 11 квітня, на одеситів та мешканців регіону чекає погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують помірний дощ та пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно. Помірний дощ.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 8-10°С, вдень 11-13°С.
  • Атмосферний тиск — 758 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 67%.
Повітря прогріється до +11. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди по Одеській області

  • Хмарно. Помірний дощ, вранці та вдень місцями значний.
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
  • Температура вночі 5-10°С, вдень 9-14°С.
  • На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
На території Одеської області переважатиме похмура погода. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

У вівторок, 11 квітня, на території України очікується хмарна погода із проясненнями. У південній частині країни, а також у центральних та східних областях прогнозуються дощі. Водночас на решті території опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Детальний прогноз погоди читайте у нашому матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB