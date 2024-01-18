Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 января.

В Одессе объявили штормовое предупреждение и желтый уровень опасности
18 января 2024 06:49
Женщина переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE
В 18 января в Одессе ожидается ухудшение погодных условий и штормовое предупреждение. Синоптики объявили о желтом уровне опасности на сильные порывы ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно.
- Во второй половине дня небольшой дождь.
- Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.
- Температура ночью +6...+7°С, днем +6...+7°С.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Днем небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман, гололедица.
- Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.
- Температура ночью -9...0°С, днем -1...+6°С.
- На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
Погода в Украине 18 января
По данным синоптиков, 18 января в Украине будет облачно. Ночью в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях падает умеренный снег. В то же время на Закарпатье и местами на Прикарпатье возможен сильный мокрый снег с дождем, местами гололедица.
Читайте Новини.LIVE!