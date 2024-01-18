Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 января.

Женщина переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE

В 18 января в Одессе ожидается ухудшение погодных условий и штормовое предупреждение. Синоптики объявили о желтом уровне опасности на сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно.

Во второй половине дня небольшой дождь.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью +6...+7°С, днем +6...+7°С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Днем небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман, гололедица.

Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.

Температура ночью -9...0°С, днем -1...+6°С.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 18 января

По данным синоптиков, 18 января в Украине будет облачно. Ночью в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях падает умеренный снег. В то же время на Закарпатье и местами на Прикарпатье возможен сильный мокрый снег с дождем, местами гололедица.