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В Одессе объявили штормовое предупреждение и желтый уровень опасности

18 января 2024 06:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 января.
Женщина переходит дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В 18 января в Одессе ожидается ухудшение погодных условий и штормовое предупреждение. Синоптики объявили о желтом уровне опасности на сильные порывы ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно.
  • Во второй половине дня небольшой дождь.
  • Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.
  • Температура ночью +6...+7°С, днем +6...+7°С.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно.
  • Днем небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман, гололедица.
  • Ветер южный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с.
  • Температура ночью -9...0°С, днем -1...+6°С.
  • На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололедица.
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 18 января

По данным синоптиков, 18 января в Украине будет облачно. Ночью в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях падает умеренный снег. В то же время на Закарпатье и местами на Прикарпатье возможен сильный мокрый снег с дождем, местами гололедица.

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