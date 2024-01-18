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В Одесі оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки

18 січня 2024 06:49
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 січня
Жінка переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Протягом 18 січня в Одесі очікується погіршення погодних умов та штормове попередження. Синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки на сильні пориви вітру. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Хмарно.
  • У другій половині дня невеликий дощ.
  • Вітер південний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.
  • Температура вночі +6...+7 °С, вдень +6...+7 °С.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

  • Хмарно.
  • Вдень невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.
  • Вітер південний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.
  • Температура вночі -9...0 °С, вдень -1...+6 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 18 січня

За даними синоптиків, 18 січня в Україні буде хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях падатиме помірний сніг. Водночас на Закарпатті та місцями на Прикарпатті ймовірний значний мокрий сніг з дощем, подекуди буде ожеледь.

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