Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 січня

В Одесі оголосили штормове попередження та жовтий рівень небезпеки
18 січня 2024 06:49
Жінка переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE
Протягом 18 січня в Одесі очікується погіршення погодних умов та штормове попередження. Синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки на сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Хмарно.
- У другій половині дня невеликий дощ.
- Вітер південний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.
- Температура вночі +6...+7 °С, вдень +6...+7 °С.
Прогноз погоди в Одеській області
- Хмарно.
- Вдень невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.
- Вітер південний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.
- Температура вночі -9...0 °С, вдень -1...+6 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.
Погода в Україні 18 січня
За даними синоптиків, 18 січня в Україні буде хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях падатиме помірний сніг. Водночас на Закарпатті та місцями на Прикарпатті ймовірний значний мокрий сніг з дощем, подекуди буде ожеледь.
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