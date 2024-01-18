Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 січня

Жінка переходить дорогу. Фото: Новини.LIVE

Протягом 18 січня в Одесі очікується погіршення погодних умов та штормове попередження. Синоптики оголосили про жовтий рівень небезпеки на сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Хмарно.

У другій половині дня невеликий дощ.

Вітер південний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі +6...+7 °С, вдень +6...+7 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Вдень невеликий дощ.

Вночі та вранці місцями туман, ожеледиця.

Вітер південний, 9-14 м/с, пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі -9...0 °С, вдень -1...+6 °С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м, ожеледиця.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 18 січня

За даними синоптиків, 18 січня в Україні буде хмарно. Вночі у західних, північних, Вінницькій, Полтавській та Харківській областях падатиме помірний сніг. Водночас на Закарпатті та місцями на Прикарпатті ймовірний значний мокрий сніг з дощем, подекуди буде ожеледь.