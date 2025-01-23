Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе объявили желтый уровень опасности — в связи с чем arrow

В Одессе объявили желтый уровень опасности — в связи с чем

23 января 2025 16:47
Рвачова Анастасия - редактор
В Одессе ожидается ухудшение погоды 23 января
Туман на улицах Одессы. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская
Рвачова Анастасия - редактор

После незначительного перерыва в течение ближайших часов в Одессе ожидается густой туман. Синоптики предупреждают об опасности для водителей и пешеходов.

Читайте также:

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

Туман в Одессе

По данным метеорологов, видимость на дорогах составит 200-500 метров. Она продержится в течение 23-24 января до конца дня, что составляет І (желтый) уровень опасности.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности по г. Одесса и Одесской области. Ночью и утром 24 января ожидается туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.

Также завтра в течение суток ожидаются кратковременные дожди.

Правила безопасности

  • Выбирайте скоростной режим, который обеспечивал бы своевременное торможение перед препятствием, которое появилось неожиданно;
  • увеличьте дистанцию между автомобилями — не менее 50 м;
  • пользуйтесь противотуманными фарами;
  • внимательно следите за сигналами автомобилей, движущихся впереди;
  • не допускайте резкого торможения без особых на то причин;
  • при невозможности движения, плавно тормозя, займите место на обочине.

Ранее народный синоптик Наталка Диденко спрогнозировала относительно теплую погоду на завтра.

А на Солнце за минувшие сутки произошло две вспышки. Украинцам дали советы, как избежать влияния магнитных бурь на здоровье.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы туман

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:16 Путин не такой, как был раньше — Сикорский дал Трампу совет

17:12 В этом магазине самые дешевые куриные яйца — где искать

17:06 Дорогие кредиты, выгодные депозити — что дает учетная ставка

17:02 Ресторанная сфера восстановилась — кто открыл больше заведений

17:00 Загранпаспорт за три дня — сколько стоит услуга в 2025

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:52 Премьер Бельгии призвал мир усилить Украину перед переговорами

16:47 В Одессе объявили желтый уровень опасности — в связи с чем

16:33 Война за контент – Instagram введет бонусы для создателей видео

16:19 Рук не хватает – одесские педагоги против нового проекта МОН

16:17 В Запорожье возросло количество раненых в результате атаки РФ

17:16 Путин не такой, как был раньше — Сикорский дал Трампу совет

17:12 В этом магазине самые дешевые куриные яйца — где искать

17:06 Дорогие кредиты, выгодные депозити — что дает учетная ставка

17:02 Ресторанная сфера восстановилась — кто открыл больше заведений

17:00 Загранпаспорт за три дня — сколько стоит услуга в 2025

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:52 Премьер Бельгии призвал мир усилить Украину перед переговорами

16:47 В Одессе объявили желтый уровень опасности — в связи с чем

16:33 Война за контент – Instagram введет бонусы для создателей видео

16:19 Рук не хватает – одесские педагоги против нового проекта МОН

16:17 В Запорожье возросло количество раненых в результате атаки РФ

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Text

08:55 Рютте и Дуда обсудят войну в Украине — эфир Новини.LIVE

Text

08:38 Военный раскритиковал расходы на благоустройство во время войны

Text

08:00 Зеленский хочет миротворцев из США в Украине — эфир Ранок.LIVE

Text

02:27 Киев не использовал миллиарды гривен — депутат назвала сумму

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

00:14 Ким отреагировал на слухи о зимнем наступлении россиян на юге

22 января 2025
Text

19:00 Какие расходы Киева запланированы в 2025 — эфир Київський час

Text

18:06 Трамп поставил ультиматум РФ о переговорах, — эфир Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимнее наступление россиян на юге — Ким прояснил ситуацию

Text

13:00 Новый указ Трампа касаемо войны и давление на РФ — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать