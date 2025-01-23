В Одессе ожидается ухудшение погоды 23 января

В Одессе объявили желтый уровень опасности — в связи с чем
После незначительного перерыва в течение ближайших часов в Одессе ожидается густой туман. Синоптики предупреждают об опасности для водителей и пешеходов.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Туман в Одессе
По данным метеорологов, видимость на дорогах составит 200-500 метров. Она продержится в течение 23-24 января до конца дня, что составляет І (желтый) уровень опасности.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности по г. Одесса и Одесской области. Ночью и утром 24 января ожидается туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.
Также завтра в течение суток ожидаются кратковременные дожди.
Правила безопасности
- Выбирайте скоростной режим, который обеспечивал бы своевременное торможение перед препятствием, которое появилось неожиданно;
- увеличьте дистанцию между автомобилями — не менее 50 м;
- пользуйтесь противотуманными фарами;
- внимательно следите за сигналами автомобилей, движущихся впереди;
- не допускайте резкого торможения без особых на то причин;
- при невозможности движения, плавно тормозя, займите место на обочине.
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