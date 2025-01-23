В Одессе ожидается ухудшение погоды 23 января

Туман на улицах Одессы. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

После незначительного перерыва в течение ближайших часов в Одессе ожидается густой туман. Синоптики предупреждают об опасности для водителей и пешеходов.

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Туман в Одессе

По данным метеорологов, видимость на дорогах составит 200-500 метров. Она продержится в течение 23-24 января до конца дня, что составляет І (желтый) уровень опасности.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях І уровня (желтого) опасности по г. Одесса и Одесской области. Ночью и утром 24 января ожидается туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.

Также завтра в течение суток ожидаются кратковременные дожди.

Правила безопасности

Выбирайте скоростной режим, который обеспечивал бы своевременное торможение перед препятствием, которое появилось неожиданно;

увеличьте дистанцию между автомобилями — не менее 50 м;

пользуйтесь противотуманными фарами;

внимательно следите за сигналами автомобилей, движущихся впереди;

не допускайте резкого торможения без особых на то причин;

при невозможности движения, плавно тормозя, займите место на обочине.

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