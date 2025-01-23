В Одесі очікується погіршення погоди 23 січня

Туман на вулицях Одеси. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Після незначної перерви протягом найближчих годин в Одесі очікується густий туман. Синоптики попереджають про небезпеку для водіїв та пішоходів.

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За даними метеорологів, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Вона протримається протягом 23-24 січня до кінця дня, що становить І (жовтий) рівень небезпеки.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності по м. Одеса та Одеській області. Вночі та вранці 24 січня очікується туман, видимість 200-500 м", — йдеться у повідомленні.

Також завтра протягом доби очікуються короткочасні дощі.

Правила безпеки

вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з'явилася зненацька;

збільшіть дистанцію між автомобілями — не менше 50 м;

користуйтесь протитуманними фарами;

уважно слідкуйте за сигналами автомобілів, що рухаються попереду;

не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;

при неможливості руху, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі.

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