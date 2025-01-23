В Одесі очікується погіршення погоди 23 січня

В Одесі оголосили жовтий рівень небезпеки — у звʼязку з чим
Після незначної перерви протягом найближчих годин в Одесі очікується густий туман. Синоптики попереджають про небезпеку для водіїв та пішоходів.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Туман в Одесі
За даними метеорологів, видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Вона протримається протягом 23-24 січня до кінця дня, що становить І (жовтий) рівень небезпеки.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня (жовтого) небезпечності по м. Одеса та Одеській області. Вночі та вранці 24 січня очікується туман, видимість 200-500 м", — йдеться у повідомленні.
Також завтра протягом доби очікуються короткочасні дощі.
Правила безпеки
- вибирайте швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування перед перешкодою, яка з'явилася зненацька;
- збільшіть дистанцію між автомобілями — не менше 50 м;
- користуйтесь протитуманними фарами;
- уважно слідкуйте за сигналами автомобілів, що рухаються попереду;
- не допускайте різкого гальмування без особливих на те причин;
- при неможливості руху, плавно гальмуючи, займіть місце на узбіччі.
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