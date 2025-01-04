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В Одессе оператор доставки еды воровал деньги компании

4 января 2025 10:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Одесский администратор доставки еды предстанет перед судом за кражу
Парень доставляет еду клиентам. Фото иллюстративное: pixabay
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе будут судить 26-летнего администратора службы доставки еды, который в течение месяца украл почти 14 тысяч гривен из кассы заведения. Мужчине грозит до восьми лет заключения.

Об этом в субботу, 4 января, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Известно, что в полицию обратилась 29-летняя владелица заведения, она заметила расхождения между суммами, уплаченными клиентами, и доходами предприятия. Оказалось, что администратор, используя доступ к электронной системе, принимал заказы, передавал их на кухню и организовывал доставку. После получения денег от курьеров он оставлял часть себе, удаляя заказы из системы или изменяя их стоимость. За месяц ему удалось провести 25 таких махинаций, присваивая от 150 до 1000 гривен за каждый заказ. В общем администратор нанес заведению ущерб на сумму почти 14 тысяч гривен.

Что грозит за украденные деньги

Мужчине сообщено подозрения в несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах и присвоении вверенного имущества в условиях военного положения. Максимальное наказание, которое ему грозит подсудимому — 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Напомним, на Волыни судили мужчину, который напал на ТЦК с ножом во время ссоры. Также мужчина слил белорусам место расположения блокпоста в Украине.

Одесса еда Одесская область Новости Одессы доставка судебные решения

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