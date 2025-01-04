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В Одесі оператор доставки їжі крав гроші компанії

4 січня 2025 10:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одеський адміністратор доставки їжі постане перед судом за крадіжку
Хлопець доставляє їжу клієнтам. Фото ілюстративне: pixabay
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі будуть судити 26-річного адміністратора служби доставки їжі, який протягом місяця вкрав майже 14 тисяч гривень з каси закладу. Чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це у суботу, 4 січня, повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Відомо, що до поліції звернулась 29-річна власниця закладу, вона помітила розбіжності між сумами, сплаченими клієнтами, та доходами підприємства. Виявилося, що адміністратор, використовуючи доступ до електронної системи, приймав замовлення, передавав їх на кухню та організовував доставку. Після отримання грошей від кур’єрів він залишав частину собі, видаляючи замовлення із системи або змінюючи їхню вартість. За місяць йому вдалося провести 25 таких махінацій, привласнюючи від 150 до 1000 гривень за кожне замовлення. Загалом адміністратор завдав закладу збитків на суму майже 14 тисяч гривень. 

Що загрожує за вкрадені гроші

Чоловіку повідомлено підозри у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах та привласнення ввіреного майна в умовах воєнного стану. Максимальне покарання, яке йому загрожує підсудному — 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, на Волині судили чоловіка, який напав на ТЦК з ножем під час сварки. Також чоловік злив білорусам місце розташування блокпоста в Україні. 

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