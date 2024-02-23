В Одессе под завалами обнаружили еще двух погибших

Спасательная группа медиков на месте падения обломков в Одессе. Фото: t.me/SJTF_Odes

Выросло количество жертв российской атаки на Одессу вечером в четверг, 22 февраля. Известно о трех погибших, спасатели прекратили поиски.

Об этом сообщают Силы обороны в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Дроновая атака на Одесщину 22 февраля

"Под завалами обнаружены тела еще двух погибших. Всего 3 погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены", — отметили военные.

В настоящее время "производится разборка и проливка".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"

Напомним, что глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате российской атаки на Одессу.

Позже Силы обороны заявили о первом погибшем в результате падения обломков сбитых дронов, что повлекли пожар. Известно, сколько целей удалось сбить силам ПВО.