В Одессе под завалами обнаружили еще двух погибших
Выросло количество жертв российской атаки на Одессу вечером в четверг, 22 февраля. Известно о трех погибших, спасатели прекратили поиски.
Об этом сообщают Силы обороны в Telegram в пятницу, 23 февраля.
Дроновая атака на Одесщину 22 февраля
"Под завалами обнаружены тела еще двух погибших. Всего 3 погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены", — отметили военные.
В настоящее время "производится разборка и проливка".
Напомним, что глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате российской атаки на Одессу.
Позже Силы обороны заявили о первом погибшем в результате падения обломков сбитых дронов, что повлекли пожар. Известно, сколько целей удалось сбить силам ПВО.
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