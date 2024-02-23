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В Одессе под завалами обнаружили еще двух погибших

23 февраля 2024 05:46
обновлено: 06:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Одессе под завалами обнаружили еще двух погибших
Спасательная группа медиков на месте падения обломков в Одессе. Фото: t.me/SJTF_Odes
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Выросло количество жертв российской атаки на Одессу вечером в четверг, 22 февраля. Известно о трех погибших, спасатели прекратили поиски.

Об этом сообщают Силы обороны в Telegram в пятницу, 23 февраля.

Дроновая атака на Одесщину 22 февраля

"Под завалами обнаружены тела еще двух погибших. Всего 3 погибших в результате вражеской атаки. Поиски прекращены", — отметили военные.

В настоящее время "производится разборка и проливка".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга"

Напомним, что глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о пожаре на объекте гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате российской атаки на Одессу.

Позже Силы обороны заявили о первом погибшем в результате падения обломков сбитых дронов, что повлекли пожар. Известно, сколько целей удалось сбить силам ПВО.

Одесса
беспилотники
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война в Украине
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