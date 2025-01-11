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В Одессе подросток делал "закладки" — парня задержали

11 января 2025 15:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе разоблачили малолетнего наркодилера
Задержан подросток, который распространял наркотики. Фото: Нацполиция
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе полицейские остановили несовершеннолетнего парня во время разложения "закладок". У него изъяли 121 сверток с наркотическим веществом и весы. Юноше грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Изъятое наркотическое вещество у подростка. Фото: Нацполиция

Подросток распространял наркотики в Одессе

По информации полицейских, 17-летний парень занимался сбытом наркотических веществ на территории города. Его задержали в Пересыпском районе во время разложения "закладок". С собой юноша имел 50 свертков с наркотиком, который он назвал "солью". В ходе дальнейших действий полиция изъяла еще свертки, весы, упаковочный материал и наркотическое вещество во время обыска в снятом гостиничном номере. Всего было изъято 121 сверток наркотиков, которые направлены на экспертизу для определения состава и веса. Известно, что юноша заказывал наркотики через один из телеграмм-каналов, фасовал их в снятом помещении и распространял.

Свертки с наркотиками
Свертки с наркотиками. Фото: Нацполиция

Какое наказание за распространение наркотиков

Пареньку сообщили о незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств. Максимальное наказание по этой статье — до восьми лет лишения свободы. Подросток сейчас находится под ночным домашним арестом.

Напомним, в Киеве работники полиции задержали двух молодых людей, которые организовали сбыт наркотиков и психотропных веществ, маскируя их в коробках со сладостями. Также в Харькове парня обвинили в незаконном приобретении и хранении психотропного вещества без цели сбыта.

Одесса наркотики полиция наркоторговля Одесская область Новости Одессы

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