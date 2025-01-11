В Одесі викрили малолітнього наркодилера

Затриманий підліток, який розповсюджував наркотики. Фото: Нацполіція

В Одесі поліцейські зупинили неповнолітнього хлопця під час розкладання "закладок". У нього вилучили 121 згорток із наркотичною речовиною та ваги. Юнаку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Підліток розповсюджував наркотики в Одесі

За інформацією поліцейських, 17-річний хлопець займався збутом наркотичних речовин на території міста. Його затримали у Пересипському районі під час розкладання "закладок". З собою юнак мав 50 згортків із наркотиком, який він назвав "сіллю". У ході подальших дій поліція вилучила ще згортки, ваги, пакувальний матеріал та наркотичну речовину під час обшуку в знятому готельному номері. Всього було вилучено 121 згорток наркотиків, які направлено на експертизу для визначення складу та ваги. Відомо, що юнак замовляв наркотики через один із телеграм-каналів, фасував їх у знятому помешканні та розповсюджував.

Згортки з наркотиками. Фото: Нацполіція

Яке покарання за розповсюдження наркотиків

Хлопцю повідомили про незаконне придбання, зберігання та збут наркотичних засобів. Максимальне покарання за цією статтею — до восьми років позбавлення волі. Підліток наразі знаходиться під нічним домашнім арештом.

Нагадаємо, у Києві працівники поліції затримали двох молодиків, які організували збут наркотиків і психотропних речовин, маскуючи їх у коробках із солодощами. Також у Харкові хлопця обвинуватили у незаконному придбанні та зберіганні психотропної речовини без мети збуту.