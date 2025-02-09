В Одессе избили 72-летнюю мать погибшего воина ВСУ

Карета скорой помощи. Фото: informator.ua

В Одессе произошел ужасный инцидент. 72-летнюю женщину, которая является матерью погибшего военного и работает в одесской школе, жестоко избили.

Об этом в Telegram сообщает мэр города Александр Труханов и на странице в Facebook — директор городского Департамента образования Елена Буйневич.

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Буйневич рассказала, что недавно 72-летняя мать погибшего военного обратилась в офис определенной организации, где ей пообещали предоставить договор на медицинское обслуживание. Однако работница отказалась пускать женщину в пустой офис, а после спора ударила ее в грудь. После того, как женщина упала, работница офиса прижимала ее к полу коленом. Кроме того, натянула на голову капюшон, а также била женщину рукой по голове.

В конце концов женщина смогла убежать, однако на работе ей стало плохо. Поэтому ей вызвали скорую, которая передала информацию правоохранителям. Однако вместо расследования дела, ситуация начала разворачиваться против матери погибшего военного. В частности, ей звонят, унижают, обвиняют в нападении и требуют наказать.

В свою очередь Буйневич призвала тех, кто это делает, прекратить такие действия, поскольку сейчас женщина на грани повторного инсульта.

В то же время мэр Одессы Труханов проинформировал, что матери погибшего воина будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Кроме того, он берет этот инцидент под личный контроль.

"Я беру этот вопрос под свой личный контроль. Ждем оценку и соответствующие действия правоохранителей. Виновные должны понести заслуженное наказание", — написал Труханов.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что в Оболонском районе Киева группа подростков избила парня. Правоохранители уже начали досудебное расследование.

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