В Одесі побили 72-річну матір загиблого воїна ЗСУ

Карета швидкої допомоги. Фото: informator.ua

В Одесі стався жахливий інцидент. 72-річну жінку, яка є матір'ю загиблого військового і працює в одеській школі, жорстоко побили.

Про це у Telegram повідомляє мер міста Олександр Труханов і на сторінці у Facebook — директор міського Департаменту освіти Олена Буйневич.

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Буйневич розповіла, що нещодавно 72-річна матір загиблого військового звернулася до офісу певної організації, де їй пообіцяли надати угоду на медичне обслуговування. Однак працівниця відмовилася пускати жінку у пустий офіс, а після суперечки вдарила її в груди. Після того, як жінка впала, працівниця офісу притискала її до підлоги коліном. Крім того, натягнула на голову капюшон, а також била жінку рукою по голові.

Врешті решт жінка змогла втекти, проте на роботі їй стало зле. Через це їй викликали швидку, яку передала інформацію правоохоронцям. Проте замість розслідування справи, ситуація почала розгортатися проти матері загиблого військового. Зокрема, їй телефонують, принижують, звинувачують у нападі та вимагають покарати.

У свою чергу Буйневич закликала тих, хто це робить, припинити це робити, оскільки наразі жінка на межі повторного інсульту.

Тим часом мер Одеси Труханов поінформував, що матері загиблого воїна буде надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу. Крім того, він бере цей інцидент під особистий контроль.

"Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання", — написав Труханов.

Нагадаємо, декілька днів тому стало відомо, що в Оболонському районі Києва группа підлітків побила хлопця. Правоохоронці вже почали досудове розслідування.

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