Одесса получает 46 млрд на инфраструктуру и социальные проекты

В Одессе создали комиссию, которая будет определять, куда вкладывать средства городского бюджета. На ближайшие три года предусмотрено более 46 миллиардов гривен инвестиций, из которых более 13 миллиардов предоставит город. Комиссия будет контролировать использование денег и определять приоритетные проекты в инфраструктуре, социальной сфере и культуре.

Решение приняли на заседании исполкома Одесского горсовета.

Новая комиссия

Во время заседания исполкома поддержали решение создать комиссию, которая будет контролировать использование бюджетных средств. В состав комиссии вошли представители Департамента финансов горсовета, возглавил ее директор департамента. Главная задача — определять приоритеты, контролировать использование средств и обеспечивать финансовую устойчивость города.

В планах на 2026-2028 годы — модернизация энергетической инфраструктуры, строительство новых генерационных объектов, реконструкция Ивановского путепровода, обновление дорог и развитие общественного транспорта. Уделят внимание восстановлению жилья, ремонту коммунальных зданий, строительству детского реабилитационного центра, новых бюветных комплексов и реконструкции дамбы Хаджибейского лимана. В сфере здравоохранения предусмотрено финансирование модернизации больниц, закупки оборудования, развитие реабилитационных отделений, открытие Центра ментального здоровья и Центра онкопревенции. Образовательные учреждения получат поддержку для повышения качества обучения и безопасности детей.

Отдельно выделены инвестиции для строительства и ремонта укрытий, развития системы видеонаблюдения, реставрации объектов культурного наследия, поддержки многодетных семей, детей-сирот и ветеранов. В спорте запланированы новые комплексы и Дворец спорта. Цифровизация городских услуг, развитие IT-инфраструктуры и киберзащита станут одним из направлений работы. Также предусмотрено управление опасными отходами, организацию водоотведения и регулирование численности бездомных животных.

Общий объем инвестиций на три года превышает 46 миллиардов гривен, из которых более 13 миллиардов профинансирует местный бюджет. Остальные средства планируют привлечь из государственных и международных источников.

