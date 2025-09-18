Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі почнуть контролювати кошти міськради — як саме

В Одесі почнуть контролювати кошти міськради — як саме

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 19:13
Одеса отримує 46 млрд на інфраструктуру та соціальні проєкти
Одеська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі створили комісію, яка визначатиме, куди вкладати кошти міського бюджету. На найближчі три роки передбачено понад 46 мільярдів гривень інвестицій, із яких більш як 13 мільярдів надасть місто. Комісія контролюватиме використання грошей і визначатиме пріоритетні проєкти в інфраструктурі, соціальній сфері та культурі.

Рішення ухвалили на засіданні виконкому Одеської міськради.

Реклама
Читайте також:

Нова комісія

Під час засідання виконкому підтримали рішення створити комісію, яка контролюватиме використання бюджетних коштів. До складу комісії увійшли представники Департаменту фінансів міськради, очолив її директор департаменту. Головне завдання — визначати пріоритети, контролювати використання коштів і забезпечувати фінансову стійкість міста.

У планах на 2026–2028 роки — модернізація енергетичної інфраструктури, будівництво нових генераційних об’єктів, реконструкція Іванівського шляхопроводу, оновлення доріг і розвиток громадського транспорту. Приділять увагу відновленню житла, ремонту комунальних будівель, будівництву дитячого реабілітаційного центру, нових бюветних комплексів та реконструкції дамби Хаджибейського лиману. У сфері охорони здоров’я передбачене фінансування модернізації лікарень, закупівлі обладнання, розвиток реабілітаційних відділень, відкриття Центру ментального здоров’я та Центру онкопревенції. Освітні заклади отримають підтримку для підвищення якості навчання та безпеки дітей.

Окремо виділено інвестиції для будівництва й ремонту укриттів, розвитку системи відеоспостереження, реставрації об’єктів культурної спадщини, підтримки багатодітних сімей, дітей-сиріт і ветеранів. У спорті заплановано нові комплекси та Палац спорту. Цифровізація міських послуг, розвиток IT-інфраструктури та кіберзахист стануть одним із напрямів роботи. Також передбачено управління небезпечними відходами, організацію водовідведення та регулювання чисельності безпритульних тварин.

Загальний обсяг інвестицій на три роки перевищує 46 мільярдів гривень, із яких понад 13 мільярдів профінансує місцевий бюджет. Решту коштів планують залучити з державних і міжнародних джерел.

Нагадаємо, ми писали, НБУ вилучить з обігу один номінал монет. Також ми повідомляли, що у держбюджеті планують запровадити зміни.

 

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси гроші комісія
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації