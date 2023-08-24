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В Одессе погасили марку ко Дню Независимости

24 августа 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе погасили марку ко Дню Независимости
Погашение марки в Ивано-Франковске. Фото: Одесский городской совет
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе прошло спецпогашение почтовой марки "Украина-мать". Ее посвятили 32 годовщине нашей государственной независимости.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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"Автором художественной интерпретации стала Зинаида Кубар. Художница изобразила монумент "Батькивщина-мати" с украинским гербом на щите и красным ожерельем на шее. Позади монумента изображена карта Украины", — говорится в сообщении.

Фото: Одесская ОГА
Почтовая марка. Фото: Одесская ОГА

Кроме этой марки, Укрпочта также представила ряд других стоимостных сувениров: конверт "Первый день", немаркированный художественный конверт, а также волшебные художественные открытки и набор магнитов. Важно отметить, что тираж марок составляет 600 тысяч экземпляров.

День Независимости

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости . Президент Украины Владимир Зеленский, Первая леди и все военно-политическое руководство страны поздравили украинцев с праздником в самом центре столицы – на Софийской площади.

Добавим, в честь Дня Независимости Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к украинцам и опубликовал видео, как украинцы борются за свою независимость.

Кроме того, в Национальном банке презентовали новые памятные монеты к 32-й годовщине Независимости Украины "Смелость быть. UA". Они посвящены победе украинского народа.

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