В Одесі погасили марку до Дня Незалежності

Погашення марки в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі відбулося спецпогашення поштової марки "Україна-мати". Її присвятили до 32 річниці нашої державної незалежності.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

Читайте також:

Погашення марки в Одесі

"Авторкою художньої інтерпретації стала Зінаїда Кубар. Мисткиня зобразила монумент "Батьківщина-мати" з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї. Позаду монументу зображена мапа України", — йдеться в повідомленні.

Поштова марка. Фото: Одеська ОДА

Окрім цієї марки, Укрпошта також представила низку інших вартісних сувенірів: конверт "Перший день", немаркований художній конверт, а також чарівні художні листівки та набір магнітів. Важливо зазначити, що тираж марок становить 600 тисяч примірників.

День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі.

Додамо, на честь Дня Незалежності Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців та опублікував відео, як українці виборюють свою незалежність.

Крім того, у Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ї річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.