Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі погасили марку до Дня Незалежності arrow

В Одесі погасили марку до Дня Незалежності

24 серпня 2023 17:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі погасили марку до Дня Незалежності
Погашення марки в Одесі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі відбулося спецпогашення поштової марки "Україна-мати". Її присвятили до 32 річниці нашої державної незалежності. 

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація

Читайте також:

Погашення марки в Одесі

"Авторкою художньої інтерпретації стала Зінаїда Кубар. Мисткиня зобразила монумент "Батьківщина-мати" з українським гербом на щиті та червоним намистом на шиї. Позаду монументу зображена мапа України", — йдеться в повідомленні. 

Фото: Одеська ОДА
Поштова марка. Фото: Одеська ОДА

Окрім цієї марки, Укрпошта також представила низку інших вартісних сувенірів: конверт "Перший день", немаркований художній конверт, а також чарівні художні листівки та набір магнітів. Важливо зазначити, що тираж марок становить 600 тисяч примірників.

День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, Україна відзначає День Незалежності. Президент України Володимир Зеленський, Перша леді та все військово-політичне керівництво країни привітали українців зі святом у самому центрі столиці — на Софійській площі. 

Додамо, на честь Дня Незалежності Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до українців та опублікував відео, як українці виборюють свою незалежність. 

Крім того, у Національному банку презентували нові пам’ятні монети до 32-ї річниці Незалежності України "Сміливість бути. UA". Вони присвячені звитязі українського народу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

День незалежності України — яка ціна свободи

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз