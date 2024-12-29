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В Одессе показали лица пленных и пропавших защитников

29 декабря 2024 14:32
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Фотовыставка на Дерибасовской напомнила одесситам о героях Мариуполя в плену
Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В центре Одессы организовали фотовыставку и акцию в поддержку военнопленных, среди которых герои Мариуполя. На Дерибасовской собрались родственники пленных, активисты и неравнодушные горожане, чтобы напомнить обществу о важности борьбы за свободу защитников.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Лица героев, защищавших Украину

29 декабря на главной улице Одессы состоялась фотовыставка и акция-напоминание об украинских военнопленных и пропавших без вести защитниках. На стендах разместили фотографии тех, кто мужественно защищал Украину, но попал в плен врага или судьба которых до сих пор остается неизвестной.

"Эта фотовыставка — это наш праздник без праздника. Мы напоминаем, что свобода, которую отдали эти герои, является самым ценным даром для нашей страны", — отметила организатор мероприятия Анна Пажера.

Организатор митинга в Одессе Анна Пажера
Организатор фотовыставки в Одессе Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE
Митинг на Дерибасовской в Одессе – девушка с плакатом
Девушка во время акции напоминания в Одессе держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE
Стенд с лицами защитников в Одессе
Стенд с фотографиями защитников на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Праздник без праздника для родных

Родственники пленных и пропавших без вести поделились своими историями боли и надежды. Надежда, мать военнопленного, рассказала о том, как более 32 месяцев ждет возвращения своего сына.

"Когда я увидела его имя в списках пленных, я радовалась, потому что знала, что он жив. Но потом началась тишина. Только вера держит меня на ногах. Мы благодарим всех, кто борется за наших ребят", — сказала женщина со слезами на глазах.

Надежда – мать военнопленного вышла на акцию в Одессе
Мать военнопленного Надежда на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Фотовыставка на Дерибасовской в Одессе.
Фотовыставка "Сердце в плену" в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Женщина поделилась трогательной историей о своем сыне, который писал из плена и переживал, чтобы дома не голодали его домашние питомцы.

"Мой сын писал, чтобы я не забывала кормить наших котиков, хотя сам был очень голоден. Я знаю, что он сильный, и я верю, что все наши ребята вернутся домой живыми", — поделилась Надежда.

Молодежь одессы поддерживает военнопленных
Молодежь на акции в Одессе в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE
Девушка с плакатом в руках на Дерибасовской
Девушка пришла поддержать родственников военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE
В Одессе показали лицо пленных и пропавших защитников - фото 8
Стенды с лицами военнопленных на Дерибасовской в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цель акции — напомнить и объединить

Организаторы подчеркнули, что общество должно помнить о защитниках и активно бороться за их освобождение.

"Эти ребята — наши герои. Мы должны быть их голосами, потому что праздник для нас всех настанет только тогда, когда они вернутся домой", — подчеркнула Анна Пажера.

FreeAzov в одессе - акция напоминания
Девочка пришла на акцию в Одессе, чтобы поддержать военнопленного отца. Фото: Новини.LIVE
Акция FreeAzov в Одессе
Женщина возле стенда с лицами защитников Украины. Фото: Новини.LIVE

Мероприятие завершилось молитвой за защитников и минутой молчания в память о погибших в борьбе за Украину.

Напомним, Андрей Юсов объяснил, что усложняет процесс возвращения украинцев из плена. Также мы писали, что стало известно, сколько Украина потратила на содержание пленников.

Одесса акция Одесская область пленные полк "Азов" Новости Одессы

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