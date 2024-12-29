Фотовыставка на Дерибасовской напомнила одесситам о героях Мариуполя в плену

Акция в поддержку военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В центре Одессы организовали фотовыставку и акцию в поддержку военнопленных, среди которых герои Мариуполя. На Дерибасовской собрались родственники пленных, активисты и неравнодушные горожане, чтобы напомнить обществу о важности борьбы за свободу защитников.

Об этом с места событий сообщают журналисты Новини.LIVE.

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29 декабря на главной улице Одессы состоялась фотовыставка и акция-напоминание об украинских военнопленных и пропавших без вести защитниках. На стендах разместили фотографии тех, кто мужественно защищал Украину, но попал в плен врага или судьба которых до сих пор остается неизвестной.

"Эта фотовыставка — это наш праздник без праздника. Мы напоминаем, что свобода, которую отдали эти герои, является самым ценным даром для нашей страны", — отметила организатор мероприятия Анна Пажера.

Организатор фотовыставки в Одессе Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Девушка во время акции напоминания в Одессе держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Стенд с фотографиями защитников на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Праздник без праздника для родных

Родственники пленных и пропавших без вести поделились своими историями боли и надежды. Надежда, мать военнопленного, рассказала о том, как более 32 месяцев ждет возвращения своего сына.

"Когда я увидела его имя в списках пленных, я радовалась, потому что знала, что он жив. Но потом началась тишина. Только вера держит меня на ногах. Мы благодарим всех, кто борется за наших ребят", — сказала женщина со слезами на глазах.

Мать военнопленного Надежда на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Фотовыставка "Сердце в плену" в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Женщина поделилась трогательной историей о своем сыне, который писал из плена и переживал, чтобы дома не голодали его домашние питомцы.

"Мой сын писал, чтобы я не забывала кормить наших котиков, хотя сам был очень голоден. Я знаю, что он сильный, и я верю, что все наши ребята вернутся домой живыми", — поделилась Надежда.

Молодежь на акции в Одессе в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Девушка пришла поддержать родственников военнопленных в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Стенды с лицами военнопленных на Дерибасовской в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цель акции — напомнить и объединить

Организаторы подчеркнули, что общество должно помнить о защитниках и активно бороться за их освобождение.

"Эти ребята — наши герои. Мы должны быть их голосами, потому что праздник для нас всех настанет только тогда, когда они вернутся домой", — подчеркнула Анна Пажера.

Девочка пришла на акцию в Одессе, чтобы поддержать военнопленного отца. Фото: Новини.LIVE

Женщина возле стенда с лицами защитников Украины. Фото: Новини.LIVE

Мероприятие завершилось молитвой за защитников и минутой молчания в память о погибших в борьбе за Украину.

Напомним, Андрей Юсов объяснил, что усложняет процесс возвращения украинцев из плена. Также мы писали, что стало известно, сколько Украина потратила на содержание пленников.