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В Одесі показали обличчя полонених та зниклих захисників

29 грудня 2024 14:32
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Фотовиставка на Дерибасівській нагадала одеситам про героїв Маріуполя в полоні
Акція на підтримку військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У центрі Одеси організували фотовиставку та акцію на підтримку військовополонених, серед яких герої Маріуполя. На Дерибасівській зібралися родичі полонених, активісти та небайдужі містяни, щоб нагадати суспільству про важливість боротьби за свободу захисників.

Про це з місця подій повідомляють журналісти Новини.LIVE

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Обличчя героїв, які боронили Україну

29 грудня на головній вулиці Одеси відбулася фотовиставка та акція-нагадування про українських військовополонених та зниклих безвісти захисників. На стендах розмістили фотографії тих, хто мужньо боронив Україну, але потрапив у полон ворога або ж доля яких досі залишається невідомою.

"Ця фотовиставка — це наше свято без свята. Ми нагадуємо, що свобода, яку віддали ці герої, є найціннішим даром для нашої країни", — зазначила організаторка заходу Анна Пажера.

Організаторка мітингу в Одесі Анна Пажера
Організаторка фотовиставки в Одесі Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE
Мітинг на Дерибасівській в Одесі - дівчина з плакатом
Дівчина під час акції-нагадування в Одесі тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE
Стенд з обличчями захисників в Одесі
Стенд з фотографіями захисників на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Свято без свята для рідних

Родичі полонених та зниклих безвісти поділилися своїми історіями болю та надії. Надія, мати військовополоненого, розповіла про те, як понад 32 місяці чекає на повернення свого сина.

"Коли я побачила його ім’я в списках полонених, я раділа, бо знала, що він живий. Але потім почалася тиша. Тільки віра тримає мене на ногах. Ми дякуємо всім, хто бореться за наших хлопців", — сказала жінка зі сльозами на очах.

Надія - мати військовополоненого вийшла на акцію в Одесі
Мати військовополоненого Надія на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Фотовиставка на Дерибасівській в Одесі
Фотовиставка "Серце у полоні" у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Жінка поділилася зворушливою історією про свого сина, який писав з полону та переживав, щоб вдома не голодували його домашні улюбленці. 

"Мій син писав, щоб я не забувала годувати наших котиків, хоча сам був дуже голодний. Я знаю, що він сильний, і я вірю, що всі наші хлопці повернуться додому живими", — поділилася Надія.

Молодь одеси підтримує військовополонених
Молодь на акції в Одесі на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE
Дівчина з плакатом у руках на Дерибасівській
Дівчина прийшла підтримати родичів військовополонених в Одесі. Фото: Новини.LIVE
В Одесі показали обличчя полонених та зниклих захисників - фото 8
Стенди з обличчями військовополонених на Дерибасівській в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мета акції — нагадати та об’єднати

Організатори наголосили, що суспільство має пам’ятати про захисників і активно боротися за їх звільнення.

"Ці хлопці — наші герої. Ми маємо бути їхніми голосами, бо свято для нас усіх настане лише тоді, коли вони повернуться додому", — підкреслила Анна Пажера.

FreeAzov в одесі - акція нагадування
Дівчинка прийшла на акцію в Одесі, щоб підтримати військовополоненого батька. Фото: Новини.LIVE
Акція FreeAzov в Одесі
Жінка біля стенда з обличчями захисників України. Фото: Новини.LIVE

Захід завершився молитвою за захисників та хвилиною мовчання в пам’ять про тих, хто загинув у боротьбі за Україну.

Нагадаємо, Андрій Юсов пояснив, що ускладнює процес повернення українців з полону. Також ми писали, що стало відомо, скільки Україна витратила на утримання полонених.

Одеса акція Одеська область полонені полк "Азов" Новини Одеси

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