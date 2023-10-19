В Одессе скончался юморист Сергей Гладков

Сергей Гладков в роли персонажа "Каламбура". Фото: скриншот

Сегодня, 19 сентября, в возрасте 60 лет скончался украинский комик, сценарист и режиссер Сергей Гладков. Похоронить юмориста харьковского происхождения планируют в Одессе.

Об этом сообщили родственники юмориста в соцсетях.

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Отметим, что подробности смерти артиста не разглашают. Однако известно, что в последние годы жизни звезда шоу "Кламбур" сильно болела и не была активной в публичном пространстве.

Что известно о Сергее Гладкове

Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове, но учиться уехал в Одессу. Он окончил Одесский политехнический институт, факультет машиностроения и робототехники.

Позже артист овладел режиссурой, пантомимой и начал ставить комедийные представления. Из-под его пера вышла известная многим "Деревня дураков", где артист сыграл мужчину с длинными усами. С 1989 года коллектив "Магазин Фу" работал в Одесской филармонии.

С начала 2000 года активно участвовал в создании проектов "Комедийный квартет", "Комедийный коктейль" и ситкоме "Дружная семейка" как звукорежиссер. С 2003 года создал 60 серий мультипликационных фильмов проекта SOS как продюсер, сценарист и звукорежиссер.

Напомним, ранее мы писали, что умерла известная Инста-бабка Степанида Цвет. Также мы рассказывали, что у Даниэля Салема умерла сестра.