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В Одесі помер гуморист Сергій Гладков, — ЗМІ

19 жовтня 2023 12:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі помер гуморист Сергій Гладков
Сергій Гладков у ролі персонажа "Каламбуру". Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 19 вересня, у віці 60 років помер український комік, сценарист та режисер Сергій Гладков. Поховати гумориста харківського походження планують в Одесі.

Про це повідомили родичі гумориста у соцмережах.

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Зазначимо, що подробиць смерті артиста не розголошують. Проте відомо, що в останні роки життя зірка шоу "Кламбур" сильно хворів та не був активним у публічному просторі. 

Що відомо про Сергія Гладкова

Сергій Гладков народився 20 лютого 1963 року у Харкові, але навчатися поїхав до Одеси. Він закінчив Одеський політехнічний інститут, факультет машинобудування та робототехніки.

Пізніше артист опанував режисуру, пантоміму та почав ставити комедійні вистави. З-під його пера вийшла відома багатьом "Деревня дураков", де артист зіграв чоловіка з довгими вусами. З 1989 року його колектив "Магазин Фу" працював в Одеській філармонії.

З початку 2000 року брав активну участь у створенні проєктів "Комедійний квартет", "Комедійний коктейль" та ситкомі "Дружна сімейка" як звукорежисер. З 2003 року створив 60 серій мультиплікаційних фільмів проєкту "SOS" як продюсер, сценарист та звукорежисер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що померла відома Інста-бабця Степанида Цвіт. Також ми розповідали, що у Даніеля Салема померла сестра.

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