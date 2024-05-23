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В Одессе умер ребенок, пострадавший во время атаки РФ 29 апреля

23 мая 2024 21:22
обновлено: 21:42
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Бригадир София
редактор
В Одессе умер ребенок, пострадавший во время атаки РФ 29 апреля
Разрушенный дом. Фото: Pexels
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Россияне в понедельник, 29 апреля, обстреляли Одессу, в результате чего пострадал 4-летний ребенок. Сегодня стало известно, что девочка умерла.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в четверг, 23 мая.

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В Одессе умер ребенок

В четверг, 23 мая, в больнице не стало четырехлетней Златы. Она получила тяжелые ранения во время атаки на Одессу 29 апреля.

"Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Вся Одесса молилась за него. Но травмы были очень тяжелыми. Мои самые искренние соболезнования родителям и семье маленькой Златы… россия — страна-террорист", — заявил Труханов.

В результате российских обстрелов 29 апреля погибли восемь человек.

"К сожалению, количество жертв российских обстрелов 29 апреля увеличилось до 8 человек. Сегодня в больнице умерла 4-летняя Злата, осколок российской ракеты попал в сердце ребенка. Наши медики боролись до последнего", — заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар по Одесской области в пятницу, 17 мая. Пока известно об одном погибшем человеке и восьми раненых.

Ранее мы писали, что в Харькове утром в четверг, 23 мая, произошел мощный взрыв. Российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города, есть погибшие.

россия
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Одесская область
война в Украине
погибшие

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