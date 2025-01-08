В Одессе заметили элитный Rolls-Royce Spectre в элитном исполнении

Автомобиль Rolls-Royce Spectre. Фото: Damian B Oh

На улицах Одессы появился элитный электрический Rolls-Royce Spectre. Он стоит более полумиллиона долларов. Всего в Украине не более пятнадцати таких машин.

Видео с машиной опубликовали местные Telegram-каналы.

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Rolls-Royce Spectre стал первой полностью электрической моделью в истории британского производителя. Технические характеристики автомобиля:

мощность двигателя: 585 лошадиных сил;

запас хода: до 520 км по циклу WLTP;

ускорение: разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды;

платформа: уникальная архитектура алюминия и углеродного волокна;

<длина: 5,45 м;

вес: около 3 тонн;

емкость батареи: около 120 кВт*ч.

Отметим, что в Украине зарегистрировано всего лишь пятнадцать таких автомобилей. В частности, их видели в Киеве, Виннице и Черкассах.

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