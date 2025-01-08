В Одессе заметили элитный Rolls-Royce Spectre в элитном исполнении

В Одессе заметили электрокар за 600 тысяч долларов — что известно
На улицах Одессы появился элитный электрический Rolls-Royce Spectre. Он стоит более полумиллиона долларов. Всего в Украине не более пятнадцати таких машин.
Видео с машиной опубликовали местные Telegram-каналы.
Что известно об авто
Rolls-Royce Spectre стал первой полностью электрической моделью в истории британского производителя. Технические характеристики автомобиля:
- мощность двигателя: 585 лошадиных сил;
- запас хода: до 520 км по циклу WLTP;
- ускорение: разгон до 100 км/ч занимает 4,5 секунды;
- платформа: уникальная архитектура алюминия и углеродного волокна;
- <длина: 5,45 м;
- вес: около 3 тонн;
- емкость батареи: около 120 кВт*ч.
Отметим, что в Украине зарегистрировано всего лишь пятнадцать таких автомобилей. В частности, их видели в Киеве, Виннице и Черкассах.
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