В Одесі помітили елітний Rolls-Royce Spectre

В Одесі помітили електрокар за 600 тисяч доларів — що відомо
На вулицях Одеси з'явився елітний електричний Rolls-Royce Spectre. Він коштує понад пів мільйона доларів. Усього в Україні не більше п'ятнадцяти таких машин.
Відео з автівкою опублікували місцеві Telegram-канали.
Що відомо про авто
Rolls-Royce Spectre став першою повністю електричною моделлю в історії британського виробника. Технічні характеристики автівки:
- потужність двигуна: 585 кінських сил;
- запас ходу: до 520 км за циклом WLTP;
- прискорення: розгін до 100 км/год займає 4,5 секунди;
- платформа: унікальна архітектура алюмінію та вуглецевого волокна;
- довжина: 5,45 м;
- вага: близько 3 тонн;
- ємність батареї: близько 120 кВт*год.
Зазначимо, що в Україні зареєстровано усього лише п'ятнадцять таких автомобілів. Зокрема, їх бачили у Києві, Вінниці та Черкасах.
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