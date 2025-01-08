В Одесі помітили елітний Rolls-Royce Spectre

Автомобіль Rolls-Royce Spectre. Фото: Damian B Oh

На вулицях Одеси з'явився елітний електричний Rolls-Royce Spectre. Він коштує понад пів мільйона доларів. Усього в Україні не більше п'ятнадцяти таких машин.

Відео з автівкою опублікували місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Що відомо про авто

Rolls-Royce Spectre став першою повністю електричною моделлю в історії британського виробника. Технічні характеристики автівки:

потужність двигуна: 585 кінських сил;

запас ходу: до 520 км за циклом WLTP;

прискорення: розгін до 100 км/год займає 4,5 секунди;

платформа: унікальна архітектура алюмінію та вуглецевого волокна;

довжина: 5,45 м;

вага: близько 3 тонн;

ємність батареї: близько 120 кВт*год.

Зазначимо, що в Україні зареєстровано усього лише п'ятнадцять таких автомобілів. Зокрема, їх бачили у Києві, Вінниці та Черкасах.

Раніше ми розповідали про найпотужніше легкове авто у 2024 році. Також ми писали про найнадійніше авто найнадійнішого бренду 2025 року.