В Одессе более тысячи ВПЛ нашли работу: перечень актуальных вакансий
С июня 2022 года по 1 сентября 2023 года в Одессе трудоустроились более тысячи внутриперемещенных лиц. Среди них более половины нашли работу именно на коммунальных предприятиях города.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
По информации горсовета, в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и его филиалов обратились почти три тысячи человек, из которых трудоустроены — 1031.
Куда больше всего пошли работать
- в жилищно-коммунальных сервисах и коммунальных предприятиях — 250 человек,
- в сферах промышленности, транспорта, строительства, связи и водоснабжения — 206,
- медицинских учреждениях — 192,
- учебных заведениях — 116,
- торговле — 146.
Откуда приехали внутриперемещенные лица
- Херсонская область — 352 человека,
- Донецкая область — 271
- Николаевская область — 171,
- Луганская область — 92,
- Запорожская область — 42
- Харьковская область — 39.
Актуальные вакансии в Одессе
- Фармацевт — Зарплата 17 000-25 000 грн;
- Кладовщик, складской работник (р-н 7 км) — зарплата 15 000-16 800 грн;
- Администратор в медицинский центр;
- Торговый представитель с автомобилем — зарплата 30 000-40 000 грн.
С полным перечнем актуальных вакансий в Одессе можно ознакомиться по ссылке.
Информационно-консультационные услуги о потребности в рабочей силе предоставляются в рабочее время во фронт-офисах Центров интегрированных социальных услуг по следующим адресам:
- ул. Косовская, 2 Д,
- ул. Академика Королева, 9.
Соответствующие консультации можно получить по тел.: (048) 753-14-07.
Напомним, из десяти тысяч IT-специалистов со всех областей Украины, прошедших опрос, 84% удовлетворены своей заработной платой. Такие результаты показали из исследования DOU.