В Одессе более тысячи ВПЛ нашли работу

Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративный: google.com

С июня 2022 года по 1 сентября 2023 года в Одессе трудоустроились более тысячи внутриперемещенных лиц. Среди них более половины нашли работу именно на коммунальных предприятиях города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации горсовета, в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и его филиалов обратились почти три тысячи человек, из которых трудоустроены — 1031.

Куда больше всего пошли работать

в жилищно-коммунальных сервисах и коммунальных предприятиях — 250 человек,

в сферах промышленности, транспорта, строительства, связи и водоснабжения — 206,

медицинских учреждениях — 192,

учебных заведениях — 116,

торговле — 146.

Откуда приехали внутриперемещенные лица

Херсонская область — 352 человека,

Донецкая область — 271

Николаевская область — 171,

Луганская область — 92,

Запорожская область — 42

Харьковская область — 39.

Актуальные вакансии в Одессе

Фармацевт — Зарплата 17 000-25 000 грн;

— Зарплата 17 000-25 000 грн; Кладовщик, складской работник (р-н 7 км) — з арплата 15 000-16 800 грн;

арплата 15 000-16 800 грн; Администратор в медицинский центр ;

; Торговый представитель с автомобилем — зарплата 30 000-40 000 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий в Одессе можно ознакомиться по ссылке.

Информационно-консультационные услуги о потребности в рабочей силе предоставляются в рабочее время во фронт-офисах Центров интегрированных социальных услуг по следующим адресам:

ул. Косовская, 2 Д,

ул. Академика Королева, 9.

Соответствующие консультации можно получить по тел.: (048) 753-14-07.

Напомним, из десяти тысяч IT-специалистов со всех областей Украины, прошедших опрос, 84% удовлетворены своей заработной платой. Такие результаты показали из исследования DOU.