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В Одессе более тысячи ВПЛ нашли работу: перечень актуальных вакансий

1 сентября 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе более тысячи ВПЛ нашли работу
Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративный: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С июня 2022 года по 1 сентября 2023 года в Одессе трудоустроились более тысячи внутриперемещенных лиц. Среди них более половины нашли работу именно на коммунальных предприятиях города.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации горсовета, в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и его филиалов обратились почти три тысячи человек, из которых трудоустроены — 1031.

Куда больше всего пошли работать

  • в жилищно-коммунальных сервисах и коммунальных предприятиях — 250 человек,
  • в сферах промышленности, транспорта, строительства, связи и водоснабжения — 206,
  • медицинских учреждениях — 192,
  • учебных заведениях — 116,
  • торговле — 146.

Откуда приехали внутриперемещенные лица

  • Херсонская область — 352 человека,
  • Донецкая область — 271
  • Николаевская область — 171,
  • Луганская область — 92,
  • Запорожская область — 42
  • Харьковская область — 39.

Актуальные вакансии в Одессе

  • Фармацевт — Зарплата 17 000-25 000 грн;
  • Кладовщик, складской работник (р-н 7 км)  зарплата 15 000-16 800 грн;
  • Администратор в медицинский центр;
  • Торговый представитель с автомобилем — зарплата 30 000-40 000 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий в Одессе можно ознакомиться по ссылке.

Информационно-консультационные услуги о потребности в рабочей силе предоставляются в рабочее время во фронт-офисах Центров интегрированных социальных услуг по следующим адресам:

  • ул. Косовская, 2 Д,
  • ул. Академика Королева, 9.

Соответствующие консультации можно получить по тел.: (048) 753-14-07.

Напомним, из десяти тысяч IT-специалистов со всех областей Украины, прошедших опрос, 84% удовлетворены своей заработной платой. Такие результаты показали из исследования DOU.

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