В Одесі понад тисяча ВПО знайшли роботу

Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: google.com

Від червня 2022 року по 1 вересня 2023 року в Одесі працевлаштувалися понад тисяча внутрішньопереміщених осіб. Серед них більше ніж половина знайшли роботу саме у комунальних підприємствах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

За інформацією міськради, до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та його філій звернулися майже три тисячі осіб, з яких працевлаштовано 1031.

Куди найбільше пішли працювати

у житлово-комунальних сервісах та комунальних підприємствах — 250 людей,

у сферах промисловості, транспорту, будівництва, зв’язку та водопостачання — 206,

медичних установах — 192,

закладах освіти — 116,

торгівлі — 146.

Звідки приїхали внутрішньопереміщені особи

Херсонська область — 352 особи,

Донецька область — 271

Миколаївська область — 171,

Луганська область — 92,

Запорізька область — 42

Харківська область — 39.

Актуальні вакансії в Одесі

Фармацевт — Зарплата 17 000-25 000 грн;

— Зарплата 17 000-25 000 грн; Комірник, складський працівник (р-н 7 км) — з арплата 15 000-16 800 грн;

арплата 15 000-16 800 грн; Адміністратор у медичний центр ;

; Торговий представник з автомобілем — зарплата 30 000-40 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій в Одесі можна ознайомитися за посиланням.

Зазначимо, що Інформаційно-консультаційні послуги про потребу в робочій силі надаються в робочий час у фронт-офісах Центрів інтегрованих соціальних послуг за такими адресами:

вул. Косовська, 2 Д,

вул. Академіка Корольова, 9.

Відповідні консультації також можна отримати за тел.: (048) 753-14-07.

Нагадаємо, з десяти тисяч IT-спеціалістів з усіх областей України, які пройшли опитування, 84% задоволені своєю заробітною платою. Такі результати показали з дослідження DOU.