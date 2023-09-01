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В Одесі понад тисяча ВПО знайшли роботу: перелік актуальних вакансій

1 вересня 2023 18:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі понад тисяча ВПО знайшли роботу
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Від червня 2022 року по 1 вересня 2023 року в Одесі працевлаштувалися понад тисяча внутрішньопереміщених осіб. Серед них більше ніж половина знайшли роботу саме у комунальних підприємствах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією міськради, до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та його філій звернулися майже три тисячі осіб, з яких працевлаштовано 1031.

Куди найбільше пішли працювати

  • у житлово-комунальних сервісах та комунальних підприємствах — 250 людей,
  • у сферах промисловості, транспорту, будівництва, зв’язку та водопостачання — 206,
  • медичних установах — 192,  
  • закладах освіти — 116,
  • торгівлі — 146.

Звідки приїхали внутрішньопереміщені особи

  • Херсонська область — 352 особи,
  • Донецька область — 271
  • Миколаївська область — 171,
  • Луганська область — 92,
  • Запорізька область — 42
  • Харківська область — 39.

Актуальні вакансії в Одесі

  • Фармацевт — Зарплата 17 000-25 000 грн;
  • Комірник, складський працівник (р-н 7 км) зарплата 15 000-16 800 грн;
  • Адміністратор у медичний центр;
  • Торговий представник з автомобілем — зарплата 30 000-40 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій в Одесі можна ознайомитися за посиланням

Зазначимо, що Інформаційно-консультаційні послуги про потребу в робочій силі надаються в робочий час у фронт-офісах Центрів інтегрованих соціальних послуг за такими адресами: 

  • вул. Косовська, 2 Д, 
  • вул. Академіка Корольова, 9.

Відповідні консультації також можна отримати за тел.: (048) 753-14-07.

Нагадаємо, з десяти тисяч IT-спеціалістів з усіх областей України, які пройшли опитування, 84% задоволені своєю заробітною платою. Такі результати показали з дослідження DOU.

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