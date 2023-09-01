В Одесі понад тисяча ВПО знайшли роботу: перелік актуальних вакансій
Від червня 2022 року по 1 вересня 2023 року в Одесі працевлаштувалися понад тисяча внутрішньопереміщених осіб. Серед них більше ніж половина знайшли роботу саме у комунальних підприємствах міста.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
За інформацією міськради, до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) та його філій звернулися майже три тисячі осіб, з яких працевлаштовано 1031.
Куди найбільше пішли працювати
- у житлово-комунальних сервісах та комунальних підприємствах — 250 людей,
- у сферах промисловості, транспорту, будівництва, зв’язку та водопостачання — 206,
- медичних установах — 192,
- закладах освіти — 116,
- торгівлі — 146.
Звідки приїхали внутрішньопереміщені особи
- Херсонська область — 352 особи,
- Донецька область — 271
- Миколаївська область — 171,
- Луганська область — 92,
- Запорізька область — 42
- Харківська область — 39.
Актуальні вакансії в Одесі
- Фармацевт — Зарплата 17 000-25 000 грн;
- Комірник, складський працівник (р-н 7 км) — зарплата 15 000-16 800 грн;
- Адміністратор у медичний центр;
- Торговий представник з автомобілем — зарплата 30 000-40 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій в Одесі можна ознайомитися за посиланням.
Зазначимо, що Інформаційно-консультаційні послуги про потребу в робочій силі надаються в робочий час у фронт-офісах Центрів інтегрованих соціальних послуг за такими адресами:
- вул. Косовська, 2 Д,
- вул. Академіка Корольова, 9.
Відповідні консультації також можна отримати за тел.: (048) 753-14-07.
Нагадаємо, з десяти тисяч IT-спеціалістів з усіх областей України, які пройшли опитування, 84% задоволені своєю заробітною платою. Такі результати показали з дослідження DOU.