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В Одессе работают центры помощи бездомным — адреса

22 ноября 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе работают центры помощи бездомным — адреса
Бездомный сидит на дороге. Фото: MI100.INFO
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С наступлением холодов в Одессе работают центры реинтеграции без определенного места жительства. Каждое лицо, которое нуждается в помощи, может обратиться за социальными услугами на безвозмездной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сколько вместится человек

Сейчас в городе работает два опорных пункта для женщин и мужчин. Мужской хаб может вместить до 96 человек, а женский — до 80 человек.

Что есть в центре

  • койко-место,
  • пользование душем и прачечной, комплектом постельного белья;
  • одежда и обувь (по наличию);
  • обеспечение двухразовым горячим питанием;
  • пункты первой медицинской помощи;
  • лекарства и перевязочный материал, дезинфицирующие средства, медицинские маски.

Адреса центров

  • женское отделение по адресу: Балтская дорога, 2 (ост. "Ярмарочная площадь"), тел.: 705 32 17 (круглосуточно);
  • мужское отделение по адресу: ул. Циолковского, 1 (ост. "З-д Шустов"), тел.: 732 61 85 (круглосуточно), 732 40 18 с 9:00 до 17:00.

Больше о помощи

Напомним, украинское законодательство разрешает некоторым гражданам получать несколько социальных выплат во время войны. В частности, некоторые имеют право на соцпомощь и пенсию.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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