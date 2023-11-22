В Одессе работают центры помощи бездомным — адреса

Бездомный сидит на дороге. Фото: MI100.INFO

С наступлением холодов в Одессе работают центры реинтеграции без определенного места жительства. Каждое лицо, которое нуждается в помощи, может обратиться за социальными услугами на безвозмездной основе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сколько вместится человек

Сейчас в городе работает два опорных пункта для женщин и мужчин. Мужской хаб может вместить до 96 человек, а женский — до 80 человек.

Что есть в центре

койко-место,

пользование душем и прачечной, комплектом постельного белья;

одежда и обувь (по наличию);

обеспечение двухразовым горячим питанием;

пункты первой медицинской помощи;

лекарства и перевязочный материал, дезинфицирующие средства, медицинские маски.

Адреса центров

женское отделение по адресу: Балтская дорога, 2 (ост. "Ярмарочная площадь"), тел.: 705 32 17 (круглосуточно);

мужское отделение по адресу: ул. Циолковского, 1 (ост. "З-д Шустов"), тел.: 732 61 85 (круглосуточно), 732 40 18 с 9:00 до 17:00.

Больше о помощи

Напомним, украинское законодательство разрешает некоторым гражданам получать несколько социальных выплат во время войны. В частности, некоторые имеют право на соцпомощь и пенсию.

Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).