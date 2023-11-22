В Одессе работают центры помощи бездомным — адреса
С наступлением холодов в Одессе работают центры реинтеграции без определенного места жительства. Каждое лицо, которое нуждается в помощи, может обратиться за социальными услугами на безвозмездной основе.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
В мэрии отмечают, что в связи с ухудшением погодных условий коммунальное учреждение переведено на круглосуточный режим работы.
Сколько вместится человек
Сейчас в городе работает два опорных пункта для женщин и мужчин. Мужской хаб может вместить до 96 человек, а женский — до 80 человек.
Что есть в центре
- койко-место,
- пользование душем и прачечной, комплектом постельного белья;
- одежда и обувь (по наличию);
- обеспечение двухразовым горячим питанием;
- пункты первой медицинской помощи;
- лекарства и перевязочный материал, дезинфицирующие средства, медицинские маски.
Адреса центров
- женское отделение по адресу: Балтская дорога, 2 (ост. "Ярмарочная площадь"), тел.: 705 32 17 (круглосуточно);
- мужское отделение по адресу: ул. Циолковского, 1 (ост. "З-д Шустов"), тел.: 732 61 85 (круглосуточно), 732 40 18 с 9:00 до 17:00.
Больше о помощи
Напомним, украинское законодательство разрешает некоторым гражданам получать несколько социальных выплат во время войны. В частности, некоторые имеют право на соцпомощь и пенсию.
Также мы писали, что в 2024 году украинцы массово потеряют одну из популярных государственных выплат. Речь идет о материальной помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
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