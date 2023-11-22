В Одесі працюють центри допомоги безпритульним — адреси

Безпритульний сидить на дорозі. Фото: MI100.INFO

З настанням холодів в Одесі працюють центри реінтеграції осіб без визначеного місця проживання. Кожна особа, яка потребує допомоги, може звернутися за соціальними послугами на безоплатній основі.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Скільки вміститься осіб

Наразі у місті працює два опорних пункти для жінок та чоловіків. Чоловічий хаб може вмістити до 96 осіб, а жіночій — до 80.

Що є у центрі

ліжко-місце,

користування душем та пральнею, комплектом постільної білизни;

одяг та взуттям (за наявністю);

забезпечення дворазовим гарячим харчуванням;

пункти першої медичної допомоги;

ліки та перев’язочний матеріал, дезінфікуючі засоби, медичні маски.

Адреси центрів

жіноче відділення за адресою: Балтська дорога, 2 (зуп. "Ярмаркова площа"), тел.: 705 32 17 (цілодобово);

чоловіче відділення за адресою: вул. Ціолковського, 1 (зуп. "З-д Шустов"), тел.: 732 61 85 (цілодобово), 732 40 18 з 9:00 до 17:00.

Більше про допомогу

Нагадаємо, українське законодавство дозволяє деяким громадянам отримувати кілька соціальних виплат під час війни. Зокрема, дехто має право на соцдопомогу та пенсію.

Також ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).