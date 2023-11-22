В Одесі працюють центри допомоги безпритульним — адреси
З настанням холодів в Одесі працюють центри реінтеграції осіб без визначеного місця проживання. Кожна особа, яка потребує допомоги, може звернутися за соціальними послугами на безоплатній основі.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
У мерії зазначають, що у зв’язку з погіршенням погодних умов комунальну установу переведено на цілодобовий режим роботи.
Скільки вміститься осіб
Наразі у місті працює два опорних пункти для жінок та чоловіків. Чоловічий хаб може вмістити до 96 осіб, а жіночій — до 80.
Що є у центрі
- ліжко-місце,
- користування душем та пральнею, комплектом постільної білизни;
- одяг та взуттям (за наявністю);
- забезпечення дворазовим гарячим харчуванням;
- пункти першої медичної допомоги;
- ліки та перев’язочний матеріал, дезінфікуючі засоби, медичні маски.
Адреси центрів
- жіноче відділення за адресою: Балтська дорога, 2 (зуп. "Ярмаркова площа"), тел.: 705 32 17 (цілодобово);
- чоловіче відділення за адресою: вул. Ціолковського, 1 (зуп. "З-д Шустов"), тел.: 732 61 85 (цілодобово), 732 40 18 з 9:00 до 17:00.
Більше про допомогу
Нагадаємо, українське законодавство дозволяє деяким громадянам отримувати кілька соціальних виплат під час війни. Зокрема, дехто має право на соцдопомогу та пенсію.
Також ми писали, що у 2024 році українці масово втратять одну з популярних державних виплат. Йдеться про матеріальну допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
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