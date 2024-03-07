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В Одессе работники поймали военнообязанного, отключив ему свет

7 марта 2024 01:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Одессе работники поймали военнообязанного, отключив ему свет
Военнообязанному мужчине принесли повестку. Скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Одессе работники территориального центра комплектования отключили свет военнообязанному, чтобы поймать его. Когда мужчина вышел проверить щиток, военные набросились на него и вывели из подъезда.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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По данным местных пабликов, сотрудники ТЦК отключили мужчине свет в щитке.

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Когда жилец квартиры вышел включить электричество — двое мужчин в военной форме набросились на него, "скрутили" и вывели из подъезда.

Реакция Братчука

Узнав о ситуации, представитель Украинской добровольческой Армии "Юг" и военный журналист Сергей Братчук заявил, что видео, распространяемое Telegram-каналами о работниках ТЦК и схемой с отключением электроэнергии — манипуляции врага.

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"Видео, на котором якобы военнослужащие ТЦК и СП задерживают жителя Одессы в полночь — есть ничто иное, как информационно-психологическая атака на сознание гражданской среды по заказу врага", — сказал он.

Журналист добавил, что в условиях обострения оперативной обстановки в Одесском регионе, связанной с ежедневными ракетными и дроновыми ударами, враг пытается и дальше дискредитировать военнослужащих ТЦК и посеять панику среди гражданского населения.

Напомним, украинцы начали находить в дверях квартир или в почтовых ящиках письма с пометкой "Внимание, розыск" от руководителя ТЦК к начальнику местной полиции.

Также мы писали, что в Харькове двое мужчин получили повестки, однако уклонились от мобилизации, потому что "боялись и не хотели служить". Суд наказал их сроком до трех лет лишения свободы.

Одесса
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
военнообязанные
свет

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