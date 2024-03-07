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В Одесі працівники спіймали військовозобов'язаного, відключивши йому світло

7 березня 2024 01:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Одесі працівники спіймали військовозобов'язаного, відключивши йому світло
Військовозобов'язаному чоловіку принесли повістку. Скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Одесі працівники територіального центру комплектування відключили світло військовозобов'язаному, аби спіймати його. Коли чоловік вийшов перевірити щиток, військові накинулись на нього та вивели з під'їзду.  

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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За даними місцевих пабліків, співробітники ТЦК відключили чоловікові світло в щитку.

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Коли мешканець квартири вийшов увімкнути електрику — двоє чоловіків у військовій формі накинулися на нього, "скрутили" і вивели з під'їзду. 

Реакція Братчука

Дізнавшись про ситуацію, речник Української добровольчої Армії "Південь" та військовий журналіст Сергій Братчук заявив, що відео, яке розповсюджується Telegram-каналами про працівників ТЦК та схемою з відключенням електроенергії — маніпуляції ворога. 

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"Відео, на якому нібито військовослужбовці ТЦК та СП затримують мешканця Одеси опівночі — є ніщо іншим, як інформаційно-психологічна атака на свідомість цивільного середовища на замовлення ворога", — сказав він. 

Журналіст додав, що в умовах загострення оперативної обстановки в Одеському регіоні, пов'язаної із щоденними ракетними та дроновими ударами, ворог намагається і надалі дискредитувати військовослужбовців ТЦК та посіяти паніку серед цивільного населення.

Нагадаємо, українці почали знаходити у дверях квартир або в поштових скриньках листи з позначкою "Увага, розшук" від керівника ТЦК до начальника місцевої поліції. 

Також ми писали, що у Харкові двоє чоловіків отримали повістки, проте ухилились від мобілізації, бо "боялись і не хотіли служити". Суд покарав їх строком до трьох років позбавлення волі.

Одеса
повістки
війна в Україні
ТЦК та СП
військовозобов'язані
світло

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