В Одесі працівники спіймали військовозобов'язаного, відключивши йому світло

Військовозобов'язаному чоловіку принесли повістку. Скриншот з відео

В Одесі працівники територіального центру комплектування відключили світло військовозобов'язаному, аби спіймати його. Коли чоловік вийшов перевірити щиток, військові накинулись на нього та вивели з під'їзду.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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За даними місцевих пабліків, співробітники ТЦК відключили чоловікові світло в щитку.

Коли мешканець квартири вийшов увімкнути електрику — двоє чоловіків у військовій формі накинулися на нього, "скрутили" і вивели з під'їзду.

Реакція Братчука

Дізнавшись про ситуацію, речник Української добровольчої Армії "Південь" та військовий журналіст Сергій Братчук заявив, що відео, яке розповсюджується Telegram-каналами про працівників ТЦК та схемою з відключенням електроенергії — маніпуляції ворога.

"Відео, на якому нібито військовослужбовці ТЦК та СП затримують мешканця Одеси опівночі — є ніщо іншим, як інформаційно-психологічна атака на свідомість цивільного середовища на замовлення ворога", — сказав він.

Журналіст додав, що в умовах загострення оперативної обстановки в Одеському регіоні, пов'язаної із щоденними ракетними та дроновими ударами, ворог намагається і надалі дискредитувати військовослужбовців ТЦК та посіяти паніку серед цивільного населення.

Нагадаємо, українці почали знаходити у дверях квартир або в поштових скриньках листи з позначкою "Увага, розшук" від керівника ТЦК до начальника місцевої поліції.

Також ми писали, що у Харкові двоє чоловіків отримали повістки, проте ухилились від мобілізації, бо "боялись і не хотіли служити". Суд покарав їх строком до трьох років позбавлення волі.