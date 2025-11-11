ГБР задержало правоохранителя-коллаборанта в Одессе

Задержаный правоохранитель-предатель. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе работник правоохранительных органов открыто поддерживал оккупантов. Мужчина оправдывал войну России против Украины и временную оккупацию части территории государства. За это он понесет наказание.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Предатель среди правоохранителей

Работники ГБР задержали одного из правоохранителей Одесы. Он в своем служебном кабинете открыто пропагандировал пророссийские нарративы. Правоохранитель оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, называл временную оккупацию части территории "положительным явлением" и утверждал, что пытки украинских военнопленных оккупантами являются "справедливыми".

Что грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — за оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территории Украины. Мужчину отстранили от должности, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, на Черниговщине задержали мужчину, который шпионил для России. Также мы писали, что житель Луганщины сотрудничал с оккупантами, за что получил наказание.