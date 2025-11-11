Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе правоохранитель поддерживал россиян — что ему угрожает

В Одессе правоохранитель поддерживал россиян — что ему угрожает

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 12:23
обновлено: 12:24
ГБР задержало правоохранителя-коллаборанта в Одессе
Задержаный правоохранитель-предатель. Фото: Государственное бюро расследований

В Одессе работник правоохранительных органов открыто поддерживал оккупантов. Мужчина оправдывал войну России против Украины и временную оккупацию части территории государства. За это он понесет наказание.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Реклама
Читайте также:

Предатель среди правоохранителей

Работники ГБР задержали одного из правоохранителей Одесы. Он в своем служебном кабинете открыто пропагандировал пророссийские нарративы. Правоохранитель оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, называл временную оккупацию части территории "положительным явлением" и утверждал, что пытки украинских военнопленных оккупантами являются "справедливыми".

Что грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины — за оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ и временной оккупации части территории Украины. Мужчину отстранили от должности, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, мы сообщали, на Черниговщине задержали мужчину, который шпионил для России. Также мы писали, что житель Луганщины сотрудничал с оккупантами, за что получил наказание.

Одесса Одесская область Новости Одессы правохранители
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации