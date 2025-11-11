Відео
Відео

В Одесі правоохоронець підтримував росіян — що йому загрожує

В Одесі правоохоронець підтримував росіян — що йому загрожує

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 12:23
Оновлено: 12:24
ДБР затримало правоохоронця-колаборанта в Одесі
Затриманий правоохоронець-зрадник. Фото: Державне бюро розслыдувань

В Одесі працівник правоохоронних органів відкрито підтримував окупантів. Чоловік виправдовував війну Росії проти України та тимчасову окупацію частини території держави. За це він понесе покарання.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Зрадник серед правоохоронців

Працівники ДБР затримали одного із правоохоронців Одеси. Він у своєму службовому кабінеті відкрито пропагував проросійські наративи. Правоохоронець виправдовував збройну агресію РФ проти України, називав тимчасову окупацію частини території "позитивним явищем" та стверджував, що катування українських військовополонених окупантами є "справедливим".

Що загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України — за виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ і тимчасової окупації частини території України. Чоловіка відсторонили від посади, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми повідомляли, на Чернігівщині затримали чоловіка, який шпигував для Росії. Також ми писали, що житель Луганщини співпрацював з окупантами, за що отримав покарання.

Одеса Одеська область Новини Одеси правоохоронці
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
