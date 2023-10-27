В Одессе презентовали проект городского бюджета — 2024

Здание одесской мэрии. Фото: Одесский городской совет

В Одессе был представлен городской бюджет на следующий год. Приоритетами расходов депутаты определили социальные программы и поддержку военных.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Отметим, что доходы бюджета на 2024 год определили в 10,3 млрд грн. Речь идет прежде всего о налоге на доходы физических лиц (НДФЛ), едином налоге, акцизном сборе и плате за землю. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома, однако решение еще должны принять депутаты горсовета.

Бюджетные расходы — 2024

В департаменте финансов предполагается, что расходы города на следующий год также составят 10,3 млрд грн. В эту сумму включили 120,2 млн грн предоставления кредитов и 293,6 млн грн на погашение городского долга.

Следует добавить, что почти половину (43,9%) этих расходов планируется выделить на образование, здравоохранение и социальное обеспечение (в частности, на реализацию программы "Ветеран Одессы" для поддержки участников боевых действий), а еще 29,5% — на зарплаты бюджетников.

Помощь армии

Отметим, что значительная часть объявленного бюджета будет направлена на поддержку воюющих на передовой терробороны и одесских бригад ВСУ. Речь идет о 37 миллионах гривен.

Напомним, Шмыгаль рассказал, что в 2024 году Украина рассчитывает на дальнейшую международную финансовую поддержку от стран-партнеров. Правительство планирует ссудить средства, чтобы закрыть огромный дефицит государственного бюджета.