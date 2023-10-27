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В Одесі презентували проєкт міського бюджету — 2024

27 жовтня 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі презентували проєкт міського бюджету — 2024
Будівля одеської мерії. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі представили міський бюджет на наступний рік. Пріоритетами витрат депутати визначили соціальні програми та підтримку військових.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Зазначимо, що доходи бюджету на 2024 рік визначили у 10,3 млрд грн. Йдеться перш за все про податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), єдиний податок, акцизний збір та плату за землю. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому, проте рішення ще мають ухвалити депутати міськради. 

Бюджетні видатки — 2024

У департаменті фінансів передбачають, що видатки міста на наступний рік також становитимуть 10,3 млрд грн. В цю суму включили 120,2 млн грн надання кредитів і 293,6 млн грн на погашення міського боргу. 

Слід додати, що майже половину (43,9%) цих витрат планують виділити на освіту, охорону здоров’я й соціальне забезпечення (зокрема, на реалізацію програми "Ветеран Одеси" для підтримки учасників бойових дій), а ще 29,5 % — на зарплати бюджетників. 

Допомога армії

Наголосимо, що значна частина оголошеного бюджету буде направлена на підтримку тероборони та одеських бригад ЗСУ, які воюють на передовій. Йдеться про 37 мільйонів гривень. 

Нагадаємо, Шмигаль розповів, що у 2024 році Україна розраховує на подальшу міжнародну фінансову підтримку від країн-партнерів. Уряд планує позичити кошти, щоб закрити величезний дефіцит державного бюджету

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