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В Одессе пограничники провели учения по радиохимбезопасности — какая цель

7 июля 2024 16:33
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Илья Рябинин
редактор
Пограничники в Одессе провели обучение по РХБЗ — кадры тренировок
Пограничник в костюме радиохимической защиты. Фото: ГПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Одессе украинские пограничники провели обучение по радиохимбезопасности. Обучение проводится с целью усиления противодействия незаконному перемещению через границу радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники провели обучение по радиохимбезопасности

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Пограничники обрабатывают автомобиль. Источник: ГПСУ

На днях в Одессе состоялось профессиональное собрание с руководителями подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты пограничного ведомства.

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Пограничники в костюмах радиохимзащиты. Источник: ГПСУ

В ходе учений личный состав ГПСУ получил основательные теоретические знания и практические навыки, необходимые для эффективного реагирования на случай обнаружения радиоактивных и ядерных материалов. Пограничники научились работать с мобильным автоматизированным радиационным комплексом "МАРК" и с мобильным автоматизированным комплексом специальной обработки "МАКСО".

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Пограничники дезинфицируют микроавтобус. Источник: ГПСУ

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности пограничников при осмотре объектов с повышенными уровнями радиоактивности. Кроме того, пограничники отрабатывали действия по химической и радиационной опасности в пунктах пропуска.

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Пограничник у дезинфицирующего прибора. Источник: ГПСУ

Напомним, пограничные мобильные огневые группы, дежурящие во время ночных российских атак, теперь стали оснащены прибором ночного видения, позволяющим обнаруживать беспилотники на значительном расстоянии.

В то же время женщины-военнослужащие "Сталевого кордону" получили новую форму от Arm Women Now. Образцом качества и функциональности стала американская одежда по стандартам НАТО.

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