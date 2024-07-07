Пограничники в Одессе провели обучение по РХБЗ — кадры тренировок

Пограничник в костюме радиохимической защиты. Фото: ГПСУ

В Одессе украинские пограничники провели обучение по радиохимбезопасности. Обучение проводится с целью усиления противодействия незаконному перемещению через границу радиоактивных веществ и ядерных материалов.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Пограничники провели обучение по радиохимбезопасности

Пограничники обрабатывают автомобиль. Источник: ГПСУ

На днях в Одессе состоялось профессиональное собрание с руководителями подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты пограничного ведомства.

Пограничники в костюмах радиохимзащиты. Источник: ГПСУ

В ходе учений личный состав ГПСУ получил основательные теоретические знания и практические навыки, необходимые для эффективного реагирования на случай обнаружения радиоактивных и ядерных материалов. Пограничники научились работать с мобильным автоматизированным радиационным комплексом "МАРК" и с мобильным автоматизированным комплексом специальной обработки "МАКСО".

Пограничники дезинфицируют микроавтобус. Источник: ГПСУ

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности пограничников при осмотре объектов с повышенными уровнями радиоактивности. Кроме того, пограничники отрабатывали действия по химической и радиационной опасности в пунктах пропуска.

Пограничник у дезинфицирующего прибора. Источник: ГПСУ

Напомним, пограничные мобильные огневые группы, дежурящие во время ночных российских атак, теперь стали оснащены прибором ночного видения, позволяющим обнаруживать беспилотники на значительном расстоянии.

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