Прикордонники в Одесі провели навчання з РХБЗ — кадри тренувань

Прикордонник у костюмі радіохімічного захисту. Фото: ДПСУ

В Одесі українські прикордонники провели навчання з радіохімбезпеки. Навчання проведені з метою посилення протидії незаконному переміщенню через кордон радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Прикордонники провели навчання з радіохімбезпеки

Прикордонники обробляють автомобіль. Джерело: ДПСУ

Днями в Одесі відбулися фахові збори з керівниками підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту прикордонного відомства.

Прикордонники у костюмах радіохімзахисту. Джерело: ДПСУ

Під час навчань особовий склад ДПСУ отримав ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички, необхідні для ефективного реагування на випадки виявлення радіоактивних та ядерних матеріалів. Прикордонники навчилися працювати з мобільним автоматизованим радіаційним комплексом "МАРК" та мобільним автоматизованим комплексом спеціальної обробки "МАКСО".

Прикордонники дезинфікують мікроавтобус. Джерело: ДПСУ

Особлива увага приділялася питанням забезпечення безпеки прикордонників під час огляду об'єктів з підвищеними рівнями радіоактивності. Крім того, прикордонники відпрацьовували дії в умовах хімічної та радіаційної небезпеки в пунктах пропуску.

Прикордонник біля дезинфікуючого приладу. Джерело: ДПСУ

Нагадаємо, прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних російських атак, тепер стали оснащені приладом нічного бачення, який дозволяє виявляти безпілотники на значній відстані.

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