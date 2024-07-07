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В Одесі прикордонники провели навчання з радіохімбезпеки — яка мета

7 липня 2024 16:33
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Прикордонники в Одесі провели навчання з РХБЗ — кадри тренувань
Прикордонник у костюмі радіохімічного захисту. Фото: ДПСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі українські прикордонники провели навчання з радіохімбезпеки. Навчання проведені з метою посилення протидії незаконному переміщенню через кордон радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ

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Прикордонники провели навчання з радіохімбезпеки

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Прикордонники обробляють автомобіль. Джерело: ДПСУ

Днями в Одесі відбулися фахові збори з керівниками підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту прикордонного відомства. 

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Прикордонники у костюмах радіохімзахисту. Джерело: ДПСУ

Під час навчань особовий склад ДПСУ отримав ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички, необхідні для ефективного реагування на випадки виявлення радіоактивних та ядерних матеріалів. Прикордонники навчилися працювати з мобільним автоматизованим радіаційним комплексом "МАРК" та мобільним автоматизованим комплексом спеціальної обробки "МАКСО".

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Прикордонники дезинфікують мікроавтобус. Джерело: ДПСУ

Особлива увага приділялася питанням забезпечення безпеки прикордонників під час огляду об'єктів з підвищеними рівнями радіоактивності. Крім того, прикордонники відпрацьовували дії в умовах хімічної та радіаційної небезпеки в пунктах пропуску.

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Прикордонник біля дезинфікуючого приладу. Джерело: ДПСУ

Нагадаємо, прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних російських атак, тепер стали оснащені приладом нічного бачення, який дозволяє виявляти безпілотники на значній відстані.

Водночас військовослужбовиці "Сталевого кордону" отримали нову форму від Arm Women Now. Взірцем якості та функціональності став американський одяг за стандартами НАТО.

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