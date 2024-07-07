Прикордонники в Одесі провели навчання з РХБЗ — кадри тренувань

В Одесі прикордонники провели навчання з радіохімбезпеки — яка мета
В Одесі українські прикордонники провели навчання з радіохімбезпеки. Навчання проведені з метою посилення протидії незаконному переміщенню через кордон радіоактивних речовин та ядерних матеріалів.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Прикордонники провели навчання з радіохімбезпеки
Днями в Одесі відбулися фахові збори з керівниками підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного (РХБ) захисту прикордонного відомства.
Під час навчань особовий склад ДПСУ отримав ґрунтовні теоретичні знання та практичні навички, необхідні для ефективного реагування на випадки виявлення радіоактивних та ядерних матеріалів. Прикордонники навчилися працювати з мобільним автоматизованим радіаційним комплексом "МАРК" та мобільним автоматизованим комплексом спеціальної обробки "МАКСО".
Особлива увага приділялася питанням забезпечення безпеки прикордонників під час огляду об'єктів з підвищеними рівнями радіоактивності. Крім того, прикордонники відпрацьовували дії в умовах хімічної та радіаційної небезпеки в пунктах пропуску.
Нагадаємо, прикордонні мобільні вогневі групи, які чергують під час нічних російських атак, тепер стали оснащені приладом нічного бачення, який дозволяє виявляти безпілотники на значній відстані.
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