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В Одессе продают подставку для водки в виде крепости "Бахмут": в сети вспыхнул конфликт

10 апреля 2023 00:00
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Одесские предприниматели выставили в Сеть на продажу подставку под бутылку водки в виде крепости "Бахмут". Город Донецкой области остается самым кровавым местом противостояния украинских военных с российскими оккупантами, потому в сети вспыхнула волна возмущения.

Об этом пишет Obozrevatel.

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Подставка для водки "Бахмут"

Из-за массовых жалоб и хейта авторы удалили скандальное объявление, однако остались скриншоты.

В рекламе отмечено, что стоимость "оригинального подарка для настоящего мужчины" — 1200 гривен. Помимо бутылки подставка предполагает размещение шести стопок для компании.

скриншот

скриншот

скриншот

Пользователям Сети не понравился такой "маркетинговый ход" и это вызвало бурную реакцию.

скриншот

Напомним, в Украине бизнесу хотят запретить использование в брендах, товарах и рекламе символов войны и сопротивления российской агрессии. Народные депутаты разработали и зарегистрировали в парламенте соответствующий законопроект №9128.

 

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