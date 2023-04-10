В Одесі продають підставку для горілки у вигляді фортеці "Бахмут": у мережі спалахнув конфлікт
Одеські підприємці виставили в Мережу на продаж підставку під пляшку горілки у вигляді фортеці "Бахмут". Місто Донецької області залишається найкривавішим місцем протистояння українських військових із російськими окупантами, тому у мережі спалахнула хвиля обурення.
Про це пише Obozrevatel.
Підставка для горілки "Бахмут"
Через масові скарги та хейт автори видалили скандальне оголошення, проте залишилися скриншоти.
У рекламі зазначено, що вартість "оригінального подарунка для справжнього чоловіка" — 1200 гривень. Крім пляшки підставка передбачає розміщення шести стопок для компанії.
Користувачам Мережі не сподобався такий "маркетинговий хід" і це викликало бурхливу реакцію.
Нагадаємо, в Україні бізнесу хочуть заборонити використання у брендах, товарах та рекламі символів війни та спротиву російській агресії. Народні депутати розробили та зареєстрували у парламенті відповідний законопроєкт № 9128.