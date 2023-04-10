В Одесі продають підставку для горілки у вигляді фортеці "Бахмут": у мережі спалахнув конфлікт

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Одеські підприємці виставили в Мережу на продаж підставку під пляшку горілки у вигляді фортеці "Бахмут". Місто Донецької області залишається найкривавішим місцем протистояння українських військових із російськими окупантами, тому у мережі спалахнула хвиля обурення.

Про це пише Obozrevatel.

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Підставка для горілки "Бахмут"

Через масові скарги та хейт автори видалили скандальне оголошення, проте залишилися скриншоти.

У рекламі зазначено, що вартість "оригінального подарунка для справжнього чоловіка" — 1200 гривень. Крім пляшки підставка передбачає розміщення шести стопок для компанії.

Користувачам Мережі не сподобався такий "маркетинговий хід" і це викликало бурхливу реакцію.

Нагадаємо, в Україні бізнесу хочуть заборонити використання у брендах, товарах та рекламі символів війни та спротиву російській агресії. Народні депутати розробили та зареєстрували у парламенті відповідний законопроєкт № 9128.