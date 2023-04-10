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В Одессе прогнозируют потепление: какой будет погода сегодня

10 апреля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
В Одессе прогнозируют потепление: какой будет погода сегодня
Одесситы отдыхают у моря. Фото: Одесса.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня,10 апреля, одесситов и жителей региона ждет теплый день. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С.
  • Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
  • Влажность воздуха — 76%.

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями. Без существенных осадков
  • Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
  • Температура ночью 3-8°С тепла, днем 12-17°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.

Прогноз погоды в Украине

Погода в Украине в понедельник, 10 апреля, будет облачная и дождливая.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На западе Украины возможен снег. В других областях этого региона синоптики прогнозируют умеренные осадки. В то же время, в центре и на севере дожди могут быть сильнее.

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