В Одессе прогнозируют потепление: какой будет погода сегодня
10 апреля 2023 06:30
Одесситы отдыхают у моря. Фото: Одесса.LIVE
Сегодня,10 апреля, одесситов и жителей региона ждет теплый день. Синоптики прогнозируют отсутствие осадков.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 6-8°С тепла, днем 12-14°С.
- Атмосферное давление — 765 мм рт. ст.
- Влажность воздуха — 76%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков
- Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 12-17°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
Погода в Украине в понедельник, 10 апреля, будет облачная и дождливая.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
На западе Украины возможен снег. В других областях этого региона синоптики прогнозируют умеренные осадки. В то же время, в центре и на севере дожди могут быть сильнее.