В Одесі прогнозують потепління: якою буде погода сьогодні
10 квітня 2023 06:30
Одесити прогулюються біля моря. Фото: Одеса.LIVE
Сьогодні, 10 квітня, на одеситів та мешканців регіону чекає теплий день. Синоптики прогнозують відсутність опадів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів
- Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
- Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 12-14°С.
- Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
- Вологість повітря — 76%.
Прогноз погоди по Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів
- Вітер північно-східний, 9-14м/с.
- Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 12-17°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Погода в Україні у понеділок, 10 квітня, буде хмарною та дощовою.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
На заході України можливий мокрий сніг. В інших областях цього регіону синоптики прогнозують помірні опади. Водночас у центрі та на півночі дощі можуть бути сильнішими.