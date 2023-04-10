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В Одесі прогнозують потепління: якою буде погода сьогодні

10 квітня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
В Одесі прогнозують потепління: якою буде погода сьогодні
Одесити прогулюються біля моря. Фото: Одеса.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 10 квітня, на одеситів та мешканців регіону чекає теплий день. Синоптики  прогнозують відсутність опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 12-14°С.
  • Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.
  • Вологість повітря — 76%.

Прогноз погоди по Одеській області

 

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів
  • Вітер північно-східний, 9-14м/с.
  • Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 12-17°С.
  • На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Україні

Погода в Україні у понеділок, 10 квітня, буде хмарною та дощовою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На заході України можливий мокрий сніг. В інших областях цього регіону синоптики прогнозують помірні опади. Водночас у центрі та на півночі дощі можуть бути сильнішими. 

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