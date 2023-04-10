В Одесі прогнозують потепління: якою буде погода сьогодні

Одесити прогулюються біля моря. Фото: Одеса.LIVE

Сьогодні, 10 квітня, на одеситів та мешканців регіону чекає теплий день. Синоптики прогнозують відсутність опадів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів

Вітер північно-східний, 9-14 м/с.

Температура вночі 6-8°С тепла, вдень 12-14°С.

Атмосферний тиск — 765 мм рт. ст.

Вологість повітря — 76%.

Прогноз погоди по Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів

Вітер північно-східний, 9-14м/с.

Температура вночі 3-8°С тепла, вдень 12-17°С.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Україні

Погода в Україні у понеділок, 10 квітня, буде хмарною та дощовою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

На заході України можливий мокрий сніг. В інших областях цього регіону синоптики прогнозують помірні опади. Водночас у центрі та на півночі дощі можуть бути сильнішими.