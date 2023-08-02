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В Одессе пройдет благотворительный концерт Миши Крупина и группы "Коррупция"

2 августа 2023 18:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе пройдет благотворительный концерт Миши Крупина и группы "Коррупция"
Солист группы "Коррупция" Миша Крупин. Фото: менеджмент группы
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В августе Миша Крупин вместе со своей группой "Коррупция" планируют провести серию благотворительных концертов с новой украиноязычной программой. Целью концертов является сбор средств на приобретение внедорожников для ВСУ.

Об этом Новинам.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Сбор средств на авто для ВСУ

Сбор средств с проданных билетов будет передан на нужды ВСУ, в частности, на приобретение необходимых внедорожников для спецподразделения Кракена.

Миша Крупин давно поддерживает армию как волонтер и исполнитель. Благодаря концертам и благотворительной деятельности, он обеспечил ВСУ автотранспортом, а также помогал с военной амуницией по разным направлениям, в частности в Харькове, Донецком, Запорожье и других местах.

Больше о концерте Крупина в Одессе

Благотворительный концерт состоится в субботу 5 августа в 19.00. Выступление будет в летнем театре GORSAD. После полномасштабного вторжения российских войск Миша Крупин перевел все хиты своего проекта "Коррупция" на украинский язык, а также написал новые украиноязычные песни. Среди них "Еб@ште", "В нашем городе", "Пылает", "Свет", "До края Мира", "Белгород" и многие другие.

"Я хочу, чтобы новая "Коррупция" стала голосом народа. Потому что песни, которые я написал во время войны, касаются всех нас. И они будут понятны каждому", — отметил музыкант.

Афиша выступления Миши Крупина в Одессе.
Афиша выступления Миши Крупина в Одессе. Фото: менеджмент группы

Напомним, группа "Коррупция" порадовала поклонников новой песней "Фам Фаталь". Это песня о женщинах, которые навсегда остаются в сердце.

Также мы писали, что музыканты Коля Серга, Миша Крупин и Саша Чемеров записали "гимн справедливости" в жанре шансона. Таким образом, они отреагировали на события в Белгороде в конце мая.

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