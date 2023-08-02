В Одесі пройде благодійний концерт Міши Крупіна та гурту "Корупція"

Соліст гурту "Корупція" Міша Крупін. Фото: менеджмент гурту

У серпні, Міша Крупін разом зі своїм гуртом "Корупція" планують провести серію благодійних концертів з новою україномовною програмою. Метою концертів є збір коштів на придбання позашляховиків для ЗСУ.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент гурту.

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Збір коштів з проданих квитків буде переданий на потреби ЗСУ, зокрема на придбання необхідних позашляховиків для спецпідрозділу Kraken.

Міша Крупін давно підтримує армію як волонтер і виконавець. Завдяки концертам та благодійній діяльності, він забезпечив ЗСУ автотранспортом, а також допомагав із військовою амуніцією на різних напрямках, зокрема в Харкові, Донецькому, Запоріжжі та інших місцях.

Більше про концерт Крупіна в Одесі

Благодійний концерт відбудеться в суботу 5 серпня о 19:00. Виступ буде в літньому театрі GORSAD. Після повномасштабного вторгнення російських військ, Міша Крупін переклав усі хіти свого проєкту "Корупція" українською мовою, а також написав нові україномовні пісні. Серед них "Їб@ште", "У нашому місті", "Палає", "Світло", "До Краю Світу", "Білгород" та багато інших.

"Я хочу, щоб нова "Корупція" стала голосом народу. Тому що пісні, які я написав під час війни, стосуються всіх нас. І вони будуть зрозумілі кожному", — зазначив музикант.

Афіша виступу Міши Крупіна в Одесі. Фото: менеджмент гурту

Нагадаємо, гурт "Корупція" потішили прихильників новою піснею "Фам Фаталь". Це пісня про жінок, які назавжди залишаються в серці.

Також ми писали, що музиканти Коля Сєрга, Міша Крупін і Саша Чемеров записали "гімн справедливості" у жанрі шансону. Таким чином вони відреагували на події у Білгороді наприкінці травня.