В Одессе прошел День памяти участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

Возложение цветов к памятнику чернобыльцам. Фото: Одесский городской совет

Сегодня, 14 декабря, в Украине чествуют память ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В этот день в Одессе состоялась церемония возложения цветов к памятнику одесситам-чернобыльцам на Александровском проспекте.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мероприятии приняло участие руководство военной администрации, области и города, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и члены их семей, общественность.

Чернобыль 1986

В ночь на 26 апреля 1986 года на ЧАЭС вспыхнул четвертый энергоблок. На ликвидацию аварии привлекли более 500 000 человек, более 10 000 погибли. Эта катастрофа считается самой большой за всю историю ядерной энергетики.

Тогдашнее руководство СССР пыталось скрыть размеры трагедии, но радиоактивное облако от взрыва прошлось по Европе, восточной части США, большая часть радиоактивных веществ осели в Беларуси. Людей начали эвакуировать из Киевской области. Всего вынужденно покинули дом более 300 000 человек.

Напомним, 37 лет спустя после Чернобыльской трагедии в Украине существует риск повторной ядерной катастрофы. Речь идет о ЗАЭС, ситуация вокруг которой остается достаточно напряженной. Специалисты бьют тревогу и предупреждают, что в случае взрыва пострадает не только наше государство, но и соседние по западной границе.