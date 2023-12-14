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В Одесі пройшов День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

14 грудня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі пройшов День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
Покладання квітів до памʼятника чорнобильцям. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 14 грудня, в Україні вшановують памʼять ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З нагоди цього дня в Одесі відбулася церемонія покладання квітів до памʼятника одеситам-чорнобильцям на Олександрівському проспекті. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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У заході взяли участь керівництво військової адміністрації, області та міста, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та члени їх сімей, громадськість.

Чорнобиль 1986

В ніч проти 26 квітня 1986 року на ЧАЕС спалахнув четвертий енергоблок. На ліквідацію аварії залучили понад 500 000 осіб, понад 10 000 людей загинули. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики.

Тодішнє керівництво СРСР намагалося приховати розміри трагедії, але радіоактивна хмара від вибуху пройшлася Європою, східною частиною США, велика частина радіоактивних речовин осіли в Білорусі. Людей почали евакуйовувати з Київської області. Загалом вимушено покинули дім понад 300 000 осіб. 

Нагадаємо, через 37 років після Чорнобильської трагедії в Україні існує ризик повторної ядерної катастрофи. Йдеться про ЗАЕС, ситуація довкола якої залишається досить напруженою. Фахівці б'ють на сполох і попереджають, що у разі вибуху постраждає не лише наша держава, але й сусідні по західному кордону. 

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