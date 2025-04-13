Взрывы в Одессе - что известно

Дым в результате атаки. Фото: ГСЧС/Telegram

В воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах сообщали о беспилотнике в районе города.

Об этом информируют местные СМИ.

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Взрывы в Одессе 13 апреля — что известно

В воскресенье вечером, 13 апреля, после 22:00 в Одессе прогремели мощные взрывы.

Перед этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщали о вражеском дроне в районе города и призвали местных жителей находиться в укрытиях.

"Одесса — в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях", — призвали в Воздушных силах.

В частности, начальник Одесской ОВА сообщил, что россияне атакуют Одессу ударными беспилотниками.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", — написал Кипер в Telegram.

Скриншот сообщения председателя ОВА/Telegram

Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего погибли более 30 мирных жителей.

Также в результате атаки на Сумы 13 апреля погиб шестиклассник и его родители.