Взрывы в Одессе - что известно

В Одессе прогремели мощные взрывы — детали
В воскресенье вечером, 13 апреля, в Одессе прогремели мощные взрывы. В Воздушных силах сообщали о беспилотнике в районе города.
Об этом информируют местные СМИ.
Взрывы в Одессе 13 апреля — что известно
В воскресенье вечером, 13 апреля, после 22:00 в Одессе прогремели мощные взрывы.
Перед этим в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщали о вражеском дроне в районе города и призвали местных жителей находиться в укрытиях.
"Одесса — в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях", — призвали в Воздушных силах.
В частности, начальник Одесской ОВА сообщил, что россияне атакуют Одессу ударными беспилотниками.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками", — написал Кипер в Telegram.
Напомним, что в воскресенье, 13 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам, в результате чего погибли более 30 мирных жителей.
Также в результате атаки на Сумы 13 апреля погиб шестиклассник и его родители.
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