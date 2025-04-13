Вибухи в Одесі — що відомо

В Одесі пролунали потужні вибухи — деталі
У неділю ввечері, 13 квітня, в Одесі пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах повідомляли про безпілотник в районі міста.
Про це інформують місцеві ЗМІ.
Вибухи в Одесі 13 квітня — що відомо
У неділю ввечері, 13 квітня, після 22:00 в Одесі пролунали потужні вибухи.
Перед цим в Одеській області було оголошено повітряну тривогу. Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про ворожий дрон в районі міста та закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.
"Одеса — в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях", — закликали у Повітряних силах.
Зокрема, начальник Одеської ОВА повідомив, що росіяни атакують Одесу ударними безпілотниками.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками", — написав Кіпер у Telegram.
Нагадаємо, що у неділю, 13 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Сумах, внаслідок чого загинуло понад 30 мирних жителів.
Також внаслідок атаки на Суми 13 квітня загинув шестикласник та його батьки.
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