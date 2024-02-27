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В Одессе прогремели мощные взрывы — что известно

27 февраля 2024 22:39
обновлено: 22:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Одессе прогремели мощные взрывы — что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Одессе раздались во вторник вечером, 27 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одессе

Зафиксировано, что вражеские беспилотники типа Shahed изменили курс на Одессу.

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Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях к отбою!" — подчеркнул Кипер.

Он напомнил, что снимать работу ПВО запрещено.

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Пост Кипера. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 22:44. В Одессе снова прогремел взрыв

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Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики обстреляли село Велетенское на Херсонщине. В результате попадания в жилой дом погибла 82-летняя женщина.

Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

война
беспилотники
обстрелы
воздушная тревога
Олег Кипер

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