В Одессе прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Одессе раздались во вторник вечером, 27 февраля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ и глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Взрывы в Одессе
Зафиксировано, что вражеские беспилотники типа Shahed изменили курс на Одессу.
"Одесса и Одесский район, находитесь, пожалуйста, в укрытиях к отбою!" — подчеркнул Кипер.
Он напомнил, что снимать работу ПВО запрещено.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Обновлено 22:44. В Одессе снова прогремел взрыв
Напомним, российские захватчики обстреляли село Велетенское на Херсонщине. В результате попадания в жилой дом погибла 82-летняя женщина.
Также в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области по тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.
Читайте Новини.LIVE!