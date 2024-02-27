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В Одесі пролунали потужні вибухи — що відомо

27 лютого 2024 22:39
оновлено: 22:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Одесі пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 27 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі

Наразі зафіксовано, що ворожі безпілотники типу Shahed змінили курс на Одесу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою!" — наголосив Кіпер.

Він нагадав, що знімати роботу ППО заборонено.

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Допис Кіпера. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 22:44. В Одесі знову пролунав вибух.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.

Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

війна
безпілотники
обстріли
повітряна тривога
Олег Кіпер

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