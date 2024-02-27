В Одесі пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи в Одесі пролунали ввечері, 27 лютого. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Вибухи в Одесі
Наразі зафіксовано, що ворожі безпілотники типу Shahed змінили курс на Одесу.
"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою!" — наголосив Кіпер.
Він нагадав, що знімати роботу ППО заборонено.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Оновлено 22:44. В Одесі знову пролунав вибух.
Нагадаємо, російські загарбники обстріляли село Велетенське, що на Херсонщині. Внаслідок влучання у житловий будинок загинула 82-річна жінка.
Також у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.
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