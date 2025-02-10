Взрывы в Одессе вечером 10 февраля — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: RINA/Kurir

Взрывы в Одессе прогремели вечером 10 февраля. Российские оккупанты запустили ракеты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Одессе

"Взрывы прогремели в Одессе, вероятно за пределами города! " — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Одессе. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях.

Пост Кипера. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростных целях из Черного моря в направлении Одесской области. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения для областей.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог Украины. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 10 февраля российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. В целом удалось уничтожить 61 цель.

Также 9 февраля захватчики ударили дронами по жилому кварталу Сум. В сети показали момент попадания.