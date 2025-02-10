Взрывы в Одессе вечером 10 февраля — какая угроза

В Одессе прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Одессе прогремели вечером 10 февраля. Российские оккупанты запустили ракеты.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Одессе
"Взрывы прогремели в Одессе, вероятно за пределами города! " — говорится в сообщении.
Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростных целях из Черного моря в направлении Одесской области. Кроме того, существует угроза применения баллистического вооружения для областей.
Сейчас карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, в ночь на 10 февраля российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками. В целом удалось уничтожить 61 цель.
Также 9 февраля захватчики ударили дронами по жилому кварталу Сум. В сети показали момент попадания.
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