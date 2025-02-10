Вибухи в Одесі ввечері 10 лютого — яка загроза

В Одесі пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи в Одесі пролунали ввечері 10 лютого. Російські окупанти запустили ракети.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Одесі
"Вибухи пролунали в Одесі, ймовірно за межами міста!" — йдеться у повідомленні.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та району перебувати в укриттях.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісні цілі з Чорного моря в напрямку Одеської області. Крім того, існує загроза застосування балістичного озброєння для областей.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 10 лютого російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Загалом вдалося знищити 61 ціль.
Також 9 лютого загарбники вдарили дронами по житловому кварталу Сум. У мережі показали момент влучання.
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