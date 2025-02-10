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В Одесі пролунали потужні вибухи — що відомо

10 лютого 2025 17:51
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи в Одесі ввечері 10 лютого — яка загроза
Вибух. Фото ілюстративне: RINA/Kurir
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи в Одесі пролунали ввечері 10 лютого. Російські окупанти запустили ракети.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Одесі

"Вибухи пролунали в Одесі, ймовірно за межами міста!" — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибухи в Одесі. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та району перебувати в укриттях.

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Допис Кіпера. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісні цілі з Чорного моря в напрямку Одеської області. Крім того, існує загроза застосування балістичного озброєння для областей.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 10 лютого
Карта повітряних тривог України. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. Загалом вдалося знищити 61 ціль.

Також 9 лютого загарбники вдарили дронами по житловому кварталу Сум. У мережі показали момент влучання.

Одеса війна вибух обстріли повітряна тривога
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