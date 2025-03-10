В Одессе прогремели взрывы
Вечером в понедельник, 10 марта, в Одессе раздавались взрывы. Ранее жителей города предупреждали об угрозе атаки вражеских дронов.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.
Что известно о взрывах в Одессе
"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", — написал Труханов.
До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе обстрела.
Об угрозе писал и председатель Одесской ОВА.
"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения врагом ударных беспилотников!" — предупреждал ранее Олег Кипер.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что минувшей ночью звуки взрывов раздавались в Киеве. В столице работали силы ПВО.
Также мы писали, что в ночь на 10 марта россияне ударили по Запорожской области, повредив объект критической инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!