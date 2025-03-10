В Одессе прогремели взрывы

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: скриншот

Вечером в понедельник, 10 марта, в Одессе раздавались взрывы. Ранее жителей города предупреждали об угрозе атаки вражеских дронов.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram.

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Пост Труханова. Фото: скриншот

Что известно о взрывах в Одессе

"В городе слышны взрывы! Будьте в безопасных местах", — написал Труханов.

До этого Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе обстрела.

Пост Воздушных сил. Фото: скриншот

Об угрозе писал и председатель Одесской ОВА.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения врагом ударных беспилотников!" — предупреждал ранее Олег Кипер.

Пост Кипера. Фото: скриншот

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:00 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что минувшей ночью звуки взрывов раздавались в Киеве. В столице работали силы ПВО.

Также мы писали, что в ночь на 10 марта россияне ударили по Запорожской области, повредив объект критической инфраструктуры.